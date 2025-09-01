1 órája
Bárki beleshet a Kádár-kor rádiós titkaiba
Soha nem látott részletességgel tárul fel a Kádár-kor médiavilága. Az Arcanum digitális gyűjteményében most bárki kutathatja a Magyar Rádió 1951–1992 közötti Kádár-kor titkos adásait.
Az Arcanum és a Blinken OSA Archívum együttműködésével most mindenki számára hozzáférhetővé vált egy különleges forrásanyag: az Arcanum Újságok oldalán böngészhetők a Magyar Rádió 1951 és 1992 közötti adásainak teljes átiratai. A több mint félmillió oldalnyi dokumentum a Kádár-kor állami rádióműsorait rögzítő, precíz rádiófigyelő tevékenység eredménye, a hírektől a kommentárokon át egészen az időjárás-jelentésekig.
A Kádár-kor médiája szigorúan ellenőrzött volt
A Szabad Európa Rádiót az Egyesült Államok 1949-ben hozta létre, hogy cenzúrázott országokba juttasson híreket. A hidegháború egyik meghatározó propagandaeszköze volt, 1976-tól egyesült a Szabadság Rádióval, magyar adásait pedig 1993-ig sugározta. Az 1956-os forradalom alatt szerkesztőit felelőtlen buzdítások, hibás ítéletek és szervezetlenség miatt kritika érte. Működését 2020-ban online formában indították újra.
A most digitalizált gyűjtemény különleges értéke, hogy a Magyar Rádió eredeti archívumának jelentős része az 1956-os forradalom során megsemmisült, a későbbi időszakokból pedig csupán válogatott, rendszertelenül megőrzött anyagok maradtak fenn. Az átiratok a korabeli élet különleges lenyomatát őrzik: a mindennapok valósága keveredik a szigorú politikai propagandával, betekintést nyújtva egy olyan korszakba, ahol a médiát teljes mértékben a pártállam ellenőrizte.
A projekt nem korlátozódott a magyar adásokra: román, lengyel, bolgár és csehszlovák állami rádiók átiratai is digitalizálásra kerültek, így összesen több mint kétmillió oldal vált hozzáférhetővé. Emellett az Arcanum elérhetővé tette a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió Kutatóintézetének teljes folyóirat-gyűjteményét is, amely 650 különböző újságcímet ölel fel 20 nyelven, több mint hétmillió oldal terjedelemben.
A következő lépésben a szovjet sajtó öt évtizedét tervezik digitalizálni, további ötmillió oldal feldolgozásával, ami a hidegháború korszakának médiakörnyezetét még teljesebb képet nyújtó kontextusba helyezi.