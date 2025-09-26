Negyedszázados jubileumot ünnepelt a Ficánka Tagóvoda (+ galéria)

A polgármester felidézte, hogy az óvoda 2000-ben, helyi igényekre válaszul jött létre. A kádártai városrész gyarapodásával szükségessé vált, hogy a legkisebbek ne távolabbi intézményekbe járjanak, hanem helyben kapjanak megfelelő nevelést és közösséget. „Nemcsak az alapítás pillanatát ünnepeljük ilyenkor, hanem azt a huszonöt évet is, amely során az óvoda közösséget formált, biztonságot és élményeket adott gyerekeknek, szülőknek egyaránt” – hangsúlyozta Porga Gyula.

Ünnepi hangulat a kádártai közösségi házban: 25 éves a Ficánka Tagóvoda

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az óvoda jubileuma mérföldkő a kádártai közösség életében

Beszédében kitért arra is, hogy az óvodák mindig túlmutatnak az alapszolgáltatáson: közösségi eseményeket, találkozási alkalmakat teremtenek, amelyek összekötik a családokat. Felidézte saját tapasztalatait is óvodás szülőként, amikor a gyermekek ünnepi műsorai a szülőket és nagyszülőket is közelebb hozták egymáshoz. „Egy település, ahol van városi intézmény, stabil közösséget jelent. Az óvoda olyan kapocs, amely nemzedékeket köt össze, és amelyhez mindenki jó szívvel emlékezik” – mondta a polgármester.

Porga Gyula köszönetet mondott az alapítóknak, a pedagógusoknak, az óvónőknek, a dajkáknak és mindazoknak, akik az elmúlt 25 évben munkájukkal, bizalmukkal és hivatástudatukkal hozzájárultak az intézmény sikeréhez. Kiemelte a szülők bátorságát is, akik elsőként íratták be gyermekeiket az akkor még új és ismeretlen intézménybe.