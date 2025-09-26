31 perce
Negyedszázados jubileumot ünnepelt a Ficánka Tagóvoda (+ galéria)
Kádárta közösségi házában bensőséges hangulatú ünnepségen emlékeztek meg a Ficánka Tagóvoda 25 éves fennállásáról. Az eseményen Porga Gyula, Veszprém polgármestere mondott ünnepi beszédet, kiemelve: egy gyermekintézmény jubileuma mindig fontos mérföldkő egy város és egy közösség életében.
Fotó: Nagy Lajos/Napló
A polgármester felidézte, hogy az óvoda 2000-ben, helyi igényekre válaszul jött létre. A kádártai városrész gyarapodásával szükségessé vált, hogy a legkisebbek ne távolabbi intézményekbe járjanak, hanem helyben kapjanak megfelelő nevelést és közösséget. „Nemcsak az alapítás pillanatát ünnepeljük ilyenkor, hanem azt a huszonöt évet is, amely során az óvoda közösséget formált, biztonságot és élményeket adott gyerekeknek, szülőknek egyaránt” – hangsúlyozta Porga Gyula.
Az óvoda jubileuma mérföldkő a kádártai közösség életében
Beszédében kitért arra is, hogy az óvodák mindig túlmutatnak az alapszolgáltatáson: közösségi eseményeket, találkozási alkalmakat teremtenek, amelyek összekötik a családokat. Felidézte saját tapasztalatait is óvodás szülőként, amikor a gyermekek ünnepi műsorai a szülőket és nagyszülőket is közelebb hozták egymáshoz. „Egy település, ahol van városi intézmény, stabil közösséget jelent. Az óvoda olyan kapocs, amely nemzedékeket köt össze, és amelyhez mindenki jó szívvel emlékezik” – mondta a polgármester.
Porga Gyula köszönetet mondott az alapítóknak, a pedagógusoknak, az óvónőknek, a dajkáknak és mindazoknak, akik az elmúlt 25 évben munkájukkal, bizalmukkal és hivatástudatukkal hozzájárultak az intézmény sikeréhez. Kiemelte a szülők bátorságát is, akik elsőként íratták be gyermekeiket az akkor még új és ismeretlen intézménybe.
Negyedszázados múlt, gyermeki mosolyok: a Ficánka Tagóvoda ünnepi pillanatai KádártánFotók: Nagy Lajos/Napló
Az ünnepség végén a polgármester jókívánságait tolmácsolta a Ficánka Tagóvoda minden egykori és jelenlegi dolgozójának, a gyerekeknek, valamint a kádártai közösségnek. „Legyenek büszkék erre az intézményre, ahogy mi is büszkék vagyunk rá, hogy fenntartói lehetünk. Sok sikert kívánok a következő évtizedekhez is” – zárta gondolatait.
A jubileumi ünnepség méltó módon tisztelgett az elmúlt 25 év közösségépítő munkája előtt, és egyszerre adott alkalmat a visszatekintésre és a jövő felé fordulásra. A rendezvényen Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is részt vett.
