Bajban vannak a kamaszok

Vagy valójában fogalmad sincs az ő világáról, mert egyszerűbb nem tudomást venni arról, ami történik vele és legyinteni: te is túlélted a kamaszkort. Csakhogy nem mindenki éli túl, ugye te is látod? Mi történik a kamaszokkal és mit tehetünk értük, értünk?

A kamasz fiúkkal, lányokkal nem baj van, hanem bajban vannak

Illusztráció: Medve Zoltán

Vészharangokat kongatnak megint hivatásosok és kevésbé azok a kamaszok felett. Elönti a közösségi felületeket: a „hú, micsoda nemzedék”, meg a „baj van a kamaszokkal” siránkozás és a bugyuta jó tanácsok: ülj le öt percet a kamasz gyerekeddel, és magyarázd el neki típusú instant levélláncok. És ez a „baj van a kamaszokkal” megfogalmazás jó előre meg is határozza a hozzáállást a problémához, legyen az hivatásos vagy civil. A „baj van a kamaszokkal” helyett mondjuk ki az igazságot: a kamaszok bajban vannak!

Persze, jó, ha beszélünk a problémáról, a gond az, hogy ennyiben is maradunk: na, csinálunk egy felnőtt (!) csoportot, beszéljük a semmit egymás között, és végül mindenki elégedetten tér haza, hogy megoldotta. Ez csak a felszín kapargatása. Mert beszélni sokkal előbb érdemes, a történés után már hatástalan. Sőt, olykor a beszéd is az, sokkal fontosabbak a tettek. Tudjátok: a szavak – szél. Mit teszel? Csak ez számít.

Mit tettél, hogy a gyereked rendben legyen és viszonylag kevésbé elviselhetetlen, csak szükségszerűen, állapotából adódóan tenyérbemászó kamasz legyen, de a címlapokat elkerülje? Hogy mit teszel, ha ilyen címlapokat olvasol? Elgondolkodsz azon, vajon te elvégezted-e a saját feladatodat? Ha elvégezted, a tőled telhető legjobban tetted? Elgondolkodsz-e azon, mi az eredője ezeknek a történéseknek? De úgy igazán, belegondoltál ebbe, vagy elintézted te is a „baj van a kamaszokkal” mondással?

Ha az okokat keressük, elég, ha ránézünk valamely közösségi média platformon egy-egy videóra, amit gyerekekről töltöttek fel a szüleik.

Bizalommal várja a gyerek, mi fog történni, hiszen valami jó készül, együtt van a szülővel, ami csakis jó lehet. És minden figyelmeztetés nélkül, hirtelen az anyja nekicsapja a homlokának és feltöri a fején a tojást. Némelyik kis áldozat „csak” sír. Többen visszaütnek. Hosszan lehetne sorolni a hasonló videókat, képeket, amelyek arról árulkodnak, mi is történik a gyerekkel, hogyan válik belőle áldozat, vagy bántalmazó később, a kamaszkorban.