Bajban vannak a kamaszok
Tudod te, mi jár a kamasz gyereked fejében? Van sejtelmed róla, milyen érzelmek feszítik belülről? Képben vagy a mindennapjairól? Biztos vagy benne, hogy minden rendben van vele? Biztonságban van a kamasz, és az életkori jellemzőktől eltekintve, alapjában véve boldog?
Vagy valójában fogalmad sincs az ő világáról, mert egyszerűbb nem tudomást venni arról, ami történik vele és legyinteni: te is túlélted a kamaszkort. Csakhogy nem mindenki éli túl, ugye te is látod? Mi történik a kamaszokkal és mit tehetünk értük, értünk?
Bajban a kamasz fiúk és lányok
Vészharangokat kongatnak megint hivatásosok és kevésbé azok a kamaszok felett. Elönti a közösségi felületeket: a „hú, micsoda nemzedék”, meg a „baj van a kamaszokkal” siránkozás és a bugyuta jó tanácsok: ülj le öt percet a kamasz gyerekeddel, és magyarázd el neki típusú instant levélláncok. És ez a „baj van a kamaszokkal” megfogalmazás jó előre meg is határozza a hozzáállást a problémához, legyen az hivatásos vagy civil. A „baj van a kamaszokkal” helyett mondjuk ki az igazságot: a kamaszok bajban vannak!
Persze, jó, ha beszélünk a problémáról, a gond az, hogy ennyiben is maradunk: na, csinálunk egy felnőtt (!) csoportot, beszéljük a semmit egymás között, és végül mindenki elégedetten tér haza, hogy megoldotta. Ez csak a felszín kapargatása. Mert beszélni sokkal előbb érdemes, a történés után már hatástalan. Sőt, olykor a beszéd is az, sokkal fontosabbak a tettek. Tudjátok: a szavak – szél. Mit teszel? Csak ez számít.
Mit tettél, hogy a gyereked rendben legyen és viszonylag kevésbé elviselhetetlen, csak szükségszerűen, állapotából adódóan tenyérbemászó kamasz legyen, de a címlapokat elkerülje? Hogy mit teszel, ha ilyen címlapokat olvasol? Elgondolkodsz azon, vajon te elvégezted-e a saját feladatodat? Ha elvégezted, a tőled telhető legjobban tetted? Elgondolkodsz-e azon, mi az eredője ezeknek a történéseknek? De úgy igazán, belegondoltál ebbe, vagy elintézted te is a „baj van a kamaszokkal” mondással?
Ha az okokat keressük, elég, ha ránézünk valamely közösségi média platformon egy-egy videóra, amit gyerekekről töltöttek fel a szüleik.
Bizalommal várja a gyerek, mi fog történni, hiszen valami jó készül, együtt van a szülővel, ami csakis jó lehet. És minden figyelmeztetés nélkül, hirtelen az anyja nekicsapja a homlokának és feltöri a fején a tojást. Némelyik kis áldozat „csak” sír. Többen visszaütnek. Hosszan lehetne sorolni a hasonló videókat, képeket, amelyek arról árulkodnak, mi is történik a gyerekkel, hogyan válik belőle áldozat, vagy bántalmazó később, a kamaszkorban.
Mert igen, így kezdődik. Így és erre tanítják őket. Elveszik tőlük az ősbizalmat, elveszik a méltóságukat, az otthon biztonságát, a kapaszkodót… – azt tanulják meg, hogy a problémáikkal nincs kihez fordulni, ha bajba kerülnek, csak kinevetik őket, talán ki is gúnyolják, bagatellizálják a problémájukat, vagy éppen hibáztatják őket, amiért abba a szituációba kerülnek. És azt tanulják, hogy legyenek résen, mert a világ rossz hely, úgyis bántalmazni fogják őket, ezért jobb, ha megelőzésként ők bántalmaznak másokat. Azt tanulják meg, hogy ha sérelem éri őket,
- akkor rögtön torolják meg,
- és mindenáron,
- akár a másik élete árán is te légy a győztes,
különben téged nevetnek ki, téged aláznak meg, téged zárnak ki stb… Azt tanulják, ha otthon megtehetik vele mindezt, ő is megteheti másokkal.
Egy okos ember, Karen Pryor mondta egyszer: az ideális az lenne, hogy amíg meg nem tudtál tanítani egy csirkét valamire, ne vállalj gyereket. Vagyis legelőször magunkon lenne érdemes dolgoznunk. Egészséges lelkű embert csak egészséges lelkű ember tud nevelni.
Igen, baj van. Velünk. A kamaszok pedig nagy bajban vannak.