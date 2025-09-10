szeptember 10., szerda

Magyarok az űrben

2 órája

Űrbéli csend és földi hiány – Kapu Tibor megható vallomása egy videóban

Egy rövid, de érzelmekkel teli videóban osztotta meg Kapu Tibor, mi hiányzott neki leginkább a világűrből hazatérve. A magyar űrhajós szavai gyorsan megérintették a közösségi média közönségét.

Varga-Bajusz Veronika legújabb Facebook-videójában Kapu Tibor mesélt arról, milyen volt napokat tölteni a világűrben és milyen érzések kísérték az élményt. Bár az űrutazás tudományos jelentősége óriási, az emberi oldal legalább ennyire fontos: a beszélgetésből kiderül, hogy milyen mély hiányérzettel kellett szembenéznie az űrhajósnak – írja az origo.hu.

Forrás: Varga-Bajusz Veronika Facebook

Kapu Tibor őszintén vallott érzéseiről

Kapu őszintén elmondta, hogy a legnehezebb számára a szerettei távolléte, valamint gitárja hiánya volt. A zene és a család egyaránt fontos szerepet játszik az életében, és ezek nélkül a világűr csendje egészen más értelmet nyert számára.

Lenyűgöző volt ott lenni, de az igazi kapcsolódás idehaza van – az emberekben és a dallamokban

 – fogalmazott Kapu Tibor.

A videó rövidsége ellenére mély érzelmeket közvetít, és egy olyan arcát mutatja meg a magyar űrhajósnak, amit ritkán láthat a nagyközönség.

Kapu Tibor űrutazását gyönyörű felvételen örökítette meg Veszprém legismertebb asztrofotósa:

Soha vissza nem térő alkalom egy asztrofotográfus számára, hogy ezt a jelenséget egy kompozícióban örökítse meg. A képet előre szoftveresen lemodelleztem, és a völgyhíd mellől már „csak” a kivitelezés volt hátra. Az űrjármű az előzetes tervezésnek megfelelően meg is jelent, és a város szimbólumát jelentő tájkép felett vonult át az égbolton. Az éjszaka csendes magányában még integettem is neki viccesen - miközben a felvételek készültek.

De annak is tanúi lehettünk, hogy fentről hogyan látszik a magyar tenger „Kis hazánk Balatonja a világűrből".

 

