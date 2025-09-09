Ez a kártevő minden gazda rémálma. Mutatjuk, hogyan védekezz ellene!

A növénytermesztés mindig is kihívásokkal teli vállalkozás. Rengeteg betegség és különböző kártevők nehezítik meg a gazdák életét.

Ez az apró kártevő a termés felét is elpusztíthatja

A nyugati dióburok-fúrólégynek kedvenc étke a dió zöld burka. A termés felületén kezdetben apró foltok jelennek meg, majd a burok megbarnul és pépessé válik, majd idő előtt lehullik. Az invazív faj irtása különösen fontos növényeink megőrzése miatt, és a további terjedésük megelőzésének céljából.

Hogyan védekezzünk ellene?

A nyugati dióburok-fúrólégy természetes ellenségei egyelőre nem ismertek, ezért a kártevő csak kémiai és mechanikai módszerekkel előzhető meg.

A előrejelzéséhez használható sárga ragacsos illatcsalétekkel kiegészített csapdákat a rajzás megkezdése előtt, június végétől, a fán elszórtan, és főleg a korona felső harmadában, a termés magasságában kell elhelyezni. A kártevő elhúzódó rajzása miatt a követést egészen október közepéig célszerű folytatni.

– írja a magyarmezogazdaság.hu. A fák permetezés is szükséges, például a Karate Zeon 5 CS, Mospilan 20 SG anyagokkal célszerű a fákat nyártól egészen őszig többszőrösen szórni. Ahol a fák szétszórtan állnak (pl.: szórványgyümölcsös, házikert), a megfelelő védekezés eléréséhez a lombfelület több mint 10%-ának a kezelése is szükséges lehet. Ilyen esetben célszerű a lombozat 25%-át lepermetezni.

A talaj fóliázásával is megelőzhető a lárva bábozódása a talajban. Továbbá a fertőzött termés megsemmisítése is segíthet a fertőzés terjedésében.