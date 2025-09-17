Mesefilmbe illő kastély áll elhagyatottan egy hegy ölelésében (galéria)

Egy elhagyatott kastély áll a hegy ölelésében, amely immár 130 éve őrzi a múlt emlékeit. A kastélyt egykor egy nemesi család építtette nyári rezidenciának, a XX. század közepén pedig szakszervezeti üdülőként működött. A falai látták az arisztokrata estéket, majd a családos nyaralásokat, mostanra azonban csak a csend maradt. Az omladozó homlokzat, a kitört ablakok és a gazos kert mind az elmúlásról mesélnek.

A kastély falai több mint száz éve őrzik az elmúlt korok titkait és emlékeit

Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon / Facebook

A kastély titokzatos múltat rejt

A közelgő vihar különös fényt vetett a romos épületre: a felhők alatt az egykor impozáns kastély egyszerre tűnt félelmetesnek és lenyűgözőnek. A látvány szinte szürreális volt, mintha egy időutazásba csöppentünk volna, ahol múlt és jelen egymásba olvad.

Az urbex világában az ilyen helyek titkos kincsek: nem térképen keresendők, hanem történetekben és emlékekben élnek tovább. A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon poszt alatt valaki így emlékezett: „Gyerekként még itt nyaraltunk, minden szoba tele volt élettel.” Egy másik hozzászóló viszont szomorúan jegyezte meg: „Szívszorító, hogy hagyják elpusztulni, pedig felújítva igazi ékszer lehetne.”