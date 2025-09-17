37 perce
Mesefilmbe illő kastély áll elhagyatottan egy hegy ölelésében (galéria)
A Disney-filmbe illő kastély egykor nyaraló és üdülő volt, ma pedig már csak csend veszi körül.
Egy elhagyatott kastély áll a hegy ölelésében, amely immár 130 éve őrzi a múlt emlékeit. A kastélyt egykor egy nemesi család építtette nyári rezidenciának, a XX. század közepén pedig szakszervezeti üdülőként működött. A falai látták az arisztokrata estéket, majd a családos nyaralásokat, mostanra azonban csak a csend maradt. Az omladozó homlokzat, a kitört ablakok és a gazos kert mind az elmúlásról mesélnek.
A kastély titokzatos múltat rejt
A közelgő vihar különös fényt vetett a romos épületre: a felhők alatt az egykor impozáns kastély egyszerre tűnt félelmetesnek és lenyűgözőnek. A látvány szinte szürreális volt, mintha egy időutazásba csöppentünk volna, ahol múlt és jelen egymásba olvad.
Az urbex világában az ilyen helyek titkos kincsek: nem térképen keresendők, hanem történetekben és emlékekben élnek tovább. A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon poszt alatt valaki így emlékezett: „Gyerekként még itt nyaraltunk, minden szoba tele volt élettel.” Egy másik hozzászóló viszont szomorúan jegyezte meg: „Szívszorító, hogy hagyják elpusztulni, pedig felújítva igazi ékszer lehetne.”
Fotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon / Facebook
Az épület nemcsak kőből és téglából áll, hanem generációk emlékeiből is. Bár ma pusztulásnak indult, még mindig magával ragadó: egyszerre kelt nosztalgiát, szomorúságot és csodálatot. Az ilyen elfeledett kastélyok arra emlékeztetnek bennünket, hogy a történelem nemcsak könyvekben, hanem elhagyott falak között is ott él.
