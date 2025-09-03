Kastély, amelyből iskola lett – majd a feledés otthona (galéria)

szeptember 3., szerda

Az egykor pezsgő életnek otthont adó falak mára csendbe burkolóztak. A kastély, amelyből előbb intézet, majd iskola lett, ma üresen áll, és az idő lassan felemészti egykori szépségét.

Van valami különös bája azoknak az épületeknek, amelyek túléltek egy egész korszakot, s ma már csak romló falaikkal mesélnek a múltról. Egy régi kastély története is ilyen, amelynek falai között egykor intézet, majd iskola működött. A mindennapok nyüzsgése régen elhalkult, ma csak a szél járja végig a folyosókat, és a léptek visszhangja idézi meg a múltat.

Elhagyott kastély omladozó falai ma is gyönyörűek 

A kastély építészeti részletei még most, omladozó állapotukban is lenyűgözőek. A gyönyörű, csigavonalban kanyargó lépcső eleganciája egy letűnt korszak nagyságát hordozza. A boltívek, amelyek valaha biztonságot és díszt adtak az épületnek, ma megfáradtan hajlanak a múló idő súlya alatt. A falakról lepergő vakolat és a pókhálókkal teli ablaknyílások ugyan arról árulkodnak, hogy az idő könyörtelen, de még így is kirajzolódik a kastély finom vonalvezetése és egykori szépsége.

Az intézetként, majd iskolaként eltöltött évtizedek során gyerekek hangja töltötte meg a tereket. A folyosókon visszhangzó kacaj, a tantermek zsibongása mára csupán emlék. A régi padok helyén üresen ásító termek sorakoznak, a táblák helyét megkopott falak jelölik. Az ember szinte látni véli a hajdani diákokat, amint a csigalépcsőn szaladnak felfelé, vagy a kastélykertben játszanak a szünetben.

 

