szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

2 órája

Az idő fogságában – Egy elfeledett kastély árnyai (galéria)

Címkék#pompa#lépcső#udvar#kastély

Az omladozó falak és a benőtt udvar között a múlt árnyai sejlenek fel. A kastély egyszerre mesél pompáról, elmúlásról és az idő könyörtelen erejéről.

Seres Elizabeth

Az omladozó homlokzat alatt, a repedezett lépcsőkön felfelé haladva az ember úgy érzi, mintha nem csak egy épületbe, hanem egy másik korszakba lépne be. A kastély, amely valaha a pompáról, a gazdagságról és az arisztokrata élet fényéről mesélt, ma már inkább a feledésről és az elmúlásról árulkodik. A sárgára kopott falak, a málló vakolat és a moha által bekebelezett kövek lassan visszakövetelik helyüket a természet rendjében.

A kastély omladozó termeiben a múlt és a jelen különös, időtlen harmóniában találkozik Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
A kastély omladozó termeiben a múlt és a jelen különös, időtlen harmóniában találkozik 
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A kastély falai történeteket őriznek

Odabent a termek némelyike kiüresedett, falait barnára színezte az idő és a korom – mint egy régi festmény, amelyet sosem fejeztek be. A díszes stukkók kontúrjai még felismerhetők, de a fény alig érint meg valamit belőlük, így a szoba inkább hat kriptaként, mint élő térként. A régi kályhák, a csupasz vezetékek és a rideg, kifakult csempék olyanok, mintha egy másik világ utolsó lélegzetei maradtak volna itt. És mégis: van a kastélynak egy szíve, amely még most is dobog. A díszterem, mennyezetén a grandiózus freskókkal, szinte megbabonázza a látogatót. A tekintet a mennyezet felé szalad, ahol hősök, istenek és allegorikus alakok lebegnek. 

Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Bár a festék itt-ott lehullott, a kompozíció még mindig uralkodik a tér felett, mintha a művészet maga dacolt volna a feledés erejével. A kastély udvarán a természet lassan átveszi az uralmat. A lépcsőket borostyán fonja körbe, a homlokzat faragványai közül több darabokra hullva hever a földön, apró kőtömbökben, mint a múlt szétszórt emlékei. 

Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A fák csendben állnak őrt, mintha ők is tudnák, hogy amit őriznek, az több, mint puszta kő és tégla: egy korszak emléke, amelyet az idő sem tudott teljesen elnyelni. Ez a kastély maga az urbex esszenciája: egyszerre nyomasztó és lélegzetelállító, egyszerre pusztulás és szépség. A falak minden repedése egy történetet rejt, a termek minden árnyéka egy hajdani élet lenyomata. Aki ide belép, nem csupán egy romos épületet lát, hanem az idő fogságában vergődő múltat és talán önmagát is, ahogy a mulandóság és a maradandóság közötti vékony mezsgyén egyensúlyoz.  

Egy elfeledett kastély árnyai

Fotók: Dragon Urbex

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu