szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árulkodó tárgyakat találtak a holttest körül

1 órája

Borzalmas fordulat: ez állhat Kaszás Nikolett halálának hátterében – új infók az ügyről

Címkék#eltűntkereső#eltűnt túrázó#eltűnt

A rendőrség szerint eddig nem merült fel bűncselekmény gyanúja a vasárnap holtan talál Kaszás Nikolett ügyében. Ugyanakkor hétfői sajtóhírek új, nem várt fejlemények felbukkanásáról szólnak.

Veol.hu

Ahogyan beszámoltunk róla, Kaszás Nikolett holttestét egy mindenki által használt úttól nagyjából 200 méterre, egy bokor tövében találták meg vasárnap a Pilis dombos területein. A keresésben részt vevők egyike a Borsnak részletesen beszámolt a holttest megtalálásának körülményeiről, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat pedig a közösségi oldalán osztotta meg a kutatás részleteit Kaszás Nikolett megtalálásával kapcsolatban.

Tragédia: holtan találták meg Kaszás Nikolettet Forrás: AI-javított kép
Tragédia: holtan találták meg Kaszás Nikolettet
Forrás: AI-javított kép

Kaszás Nikolett öngyilkos lett?

A rejtélyes üggyel kapcsolatban egyelőre sok a nyitott kérdés, azonban a rendőrség az eddigi vizsgálati eredményeik alapján kizárta az idegenkezűséget, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a további körülményeket. A Tv2 Tények információ szerint a holttest mellett több olyan tárgyat is találtak, amelyek arra is utalhatnak, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu