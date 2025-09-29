1 órája
Borzalmas fordulat: ez állhat Kaszás Nikolett halálának hátterében – új infók az ügyről
A rendőrség szerint eddig nem merült fel bűncselekmény gyanúja a vasárnap holtan talál Kaszás Nikolett ügyében. Ugyanakkor hétfői sajtóhírek új, nem várt fejlemények felbukkanásáról szólnak.
Ahogyan beszámoltunk róla, Kaszás Nikolett holttestét egy mindenki által használt úttól nagyjából 200 méterre, egy bokor tövében találták meg vasárnap a Pilis dombos területein. A keresésben részt vevők egyike a Borsnak részletesen beszámolt a holttest megtalálásának körülményeiről, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat pedig a közösségi oldalán osztotta meg a kutatás részleteit Kaszás Nikolett megtalálásával kapcsolatban.
Kaszás Nikolett öngyilkos lett?
A rejtélyes üggyel kapcsolatban egyelőre sok a nyitott kérdés, azonban a rendőrség az eddigi vizsgálati eredményeik alapján kizárta az idegenkezűséget, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a további körülményeket. A Tv2 Tények információ szerint a holttest mellett több olyan tárgyat is találtak, amelyek arra is utalhatnak, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett.