Borzalmas fordulat: ez állhat Kaszás Nikolett halálának hátterében – új infók az ügyről

Ahogyan beszámoltunk róla, Kaszás Nikolett holttestét egy mindenki által használt úttól nagyjából 200 méterre, egy bokor tövében találták meg vasárnap a Pilis dombos területein. A keresésben részt vevők egyike a Borsnak részletesen beszámolt a holttest megtalálásának körülményeiről, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat pedig a közösségi oldalán osztotta meg a kutatás részleteit Kaszás Nikolett megtalálásával kapcsolatban.

Tragédia: holtan találták meg Kaszás Nikolettet

Kaszás Nikolett öngyilkos lett?

A rejtélyes üggyel kapcsolatban egyelőre sok a nyitott kérdés, azonban a rendőrség az eddigi vizsgálati eredményeik alapján kizárta az idegenkezűséget, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a további körülményeket. A Tv2 Tények információ szerint a holttest mellett több olyan tárgyat is találtak, amelyek arra is utalhatnak, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett.