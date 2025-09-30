Fából építettek megtámasztást egy háznak

A Veszprém Pajtakert városrészében található önkormányzati tulajdonú épület megdőlt oldalfalának faoszlopos, ideiglenes megtámasztását építették meg a Bakony Mentőcsoport tagszervezetének, Veszprém Vármegye Mérnöki Kamarájának tagjai. A helyszínt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította a katasztrófavédelem számára, amellyel már korábban is együttműködtek hasonló gyakorlatok során. Az összefogásnak és a közös munkának köszönhetően sikerült a fal dőlését megállítani és az épület stabilitását biztosítani – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A katasztrófavédelem által szervezett gyakorlaton fa alapanyagokból kellett megtámasztását építeni

Fotó: Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A pajtakerti domb és környezete a város képében ma is sajátos színfoltot képező épületegyüttest őriz. E házak legtöbbje a 18–19. század fordulóján épülhetett, a terület funkcióját azonban részben már a középkorból, illetve a török idők utáni újjáépítés idejéből ismerhetjük. Káptalani majorság volt itt, maga a pajtakert név is magában hordozza a mezőgazdasági major egyik funkcióját. A kerti lak mögött számos egykori gazdasági épület áll ma is, melyek a barokk kor emlékei.

Gyakorlatot szervezett a katasztrófavédelem

A mérnöki kamara négy tagja az éves ismétlő gyakorlatuk keretében az egyik épület oldalfalának fa alapanyagokból történő megtámasztását építette ki egy délelőtt alatt.

Veszprém Vármegye Mérnöki Kamarájának tagjai a vármegyében ez elmúlt időszakban a gyakorlataik során már több helyszínen is fa gyaloghidat építettek a természetben, valamint ez alkalommal egy megdőlt fal megtámasztását végezték el. A tevékenységük nemcsak a fizikai munka révén járult hozzá a környezet megóvásához és használhatóságához, hanem közösségépítő, problémamegoldó és fenntarthatósági szempontból is jelentős értéket teremtett.