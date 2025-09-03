szeptember 3., szerda

Nem aprózta el a vacsorát

1 órája

Műtárgyak, ezüst evőeszközök és retró diszkó – Katona Szandra luxusvacsorája a Hal a tortánban

A Hal a tortán legújabb hetében a nagy sikerű Kincsvadászok szereplői látták vendégül egymást, és ahogy azt sejteni lehetett, nem maradt el sem a luxus, sem a különleges hangulat. Katona Szandra augusztus 26-án fogadta otthonában kollégáit: Molnár Viktort, Nagyházi Lőrincet, Fertőszögi Pétert és Tillát. A műsorban hamar kiderült, hogy a műkereskedők világa nem csak a műtárgyakról szól – a vacsoraest szinte minden percében akadt izgalom.

Titzl Vivien

Az este elején Katona Szandra tatár bifsztekkel és kacsamájjal lepte meg a vendégeket, bőséges pirítóssal kísérve. Bár a fogás igazi klasszikusnak számít, Molnár Viktor nem kímélte a háziasszonyt: „Borzalmasan rosszul nézett ki!” – mondta ki a kamerák előtt, amit más talán magában tartott volna. A hangulat ettől függetlenül nem esett szét, hiszen Tilla rögtön megmentette a helyzetet, ő ugyanis kifejezetten ízletesnek találta az előételt, és nem rejtette véka alá elismerését.

Katona Szandra ezüsttel és porcelánnal terített vendégeinek
Katona Szandra ezüsttel és porcelánnal terített vendégeinek
Fotó: Katona Szandra/Facebook

Katona Szandra ezüsttel és porcelánnal terített vendégeinek

Katona Szandra igazi műtárgyszakértőhöz méltóan nemcsak az ételekkel, hanem a terítéssel is szerette volna lenyűgözni vendégeit. Platinaszegélyes porcelánkészletet tett az asztalra, és előkerült a családi ezüst is. Mint elmondta, ez náluk nem különleges alkalom kérdése: „Mi a hétköznapokban is ezüsttel eszünk, de nem azért, mert luxus, hanem mert antibakteriális” – árulta el büszkén. A porcelánok sem a megszokott nagymamás darabok voltak: modern, letisztult formákat választott, bizonyítva, hogy a hagyományos magyar manufaktúrák termékei is lehetnek divatosak.

A műsort nézve egyértelművé vált, hogy Katona Szandra magyarpolányi otthona maga is egy mini múzeum: szőnyegek, porcelánok és antik darabok mindenhol. De ami igazán meglepte a vendégeket, az nem a gyűjtemény volt, hanem a házigazda személyes vallomása a családi szokásaikról. Elárulta ugyanis, hogy férjével, Tamással és kisfiukkal gyakran tartanak péntek esti vacsoraesteket, amelyek hamar átcsapnak házibuliba. „Olyan, mintha egy retró diszkóban lennénk – felrakjuk a zenét, kibontunk egy üveg bort, és néha még táncolunk is itt az étkezőben” – mesélte nevetve.

A többiek kissé hitetlenkedve hallgatták, hiszen ritkán hallani arról, hogy valaki fakanállal a kezében ropja a retró slágerekre antik műtárgyak között. Mégis, ez a vallomás különleges betekintést adott Szandra hétköznapjaiba: a kívülről elegánsnak és komolynak tűnő műtárgykereskedő otthon valójában tele van élettel, vidámsággal és spontaneitással.

A Hal a tortán e heti adásai ismét bebizonyították, hogy a konyhában nem csupán receptek és alapanyagok találkoznak, hanem személyiségek is. A Kincsvadászok csapata egy új oldalát mutatta meg a nézőknek: a luxus mögött ugyanis ugyanúgy ott rejlik a hétköznapi öröm, a civakodás, a humor és a barátság.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
