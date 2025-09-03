Műtárgyak, ezüst evőeszközök és retró diszkó – Katona Szandra luxusvacsorája a Hal a tortánban

Az este elején Katona Szandra tatár bifsztekkel és kacsamájjal lepte meg a vendégeket, bőséges pirítóssal kísérve. Bár a fogás igazi klasszikusnak számít, Molnár Viktor nem kímélte a háziasszonyt: „Borzalmasan rosszul nézett ki!” – mondta ki a kamerák előtt, amit más talán magában tartott volna. A hangulat ettől függetlenül nem esett szét, hiszen Tilla rögtön megmentette a helyzetet, ő ugyanis kifejezetten ízletesnek találta az előételt, és nem rejtette véka alá elismerését.

Katona Szandra ezüsttel és porcelánnal terített vendégeinek

Fotó: Katona Szandra/Facebook

Katona Szandra igazi műtárgyszakértőhöz méltóan nemcsak az ételekkel, hanem a terítéssel is szerette volna lenyűgözni vendégeit. Platinaszegélyes porcelánkészletet tett az asztalra, és előkerült a családi ezüst is. Mint elmondta, ez náluk nem különleges alkalom kérdése: „Mi a hétköznapokban is ezüsttel eszünk, de nem azért, mert luxus, hanem mert antibakteriális” – árulta el büszkén. A porcelánok sem a megszokott nagymamás darabok voltak: modern, letisztult formákat választott, bizonyítva, hogy a hagyományos magyar manufaktúrák termékei is lehetnek divatosak.