szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiscsősz

1 órája

Katonadalok és cicege

Címkék#kenyérlángos#fesztivál#Kiscsősz

Tisler Anna

Együttélésben fesztiválra várták a szervező  Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tagjai az érdeklődőket szeptember 14-én vasárnap. A Kultúrpajta környékén nagy volt a nyüzsgés. Az értékvásárban kézművesek és termelők kínálták egyedi, minőségi portékáikat. 

Sokan látogattak el az értékvásárra
Fotó: Tisler Anna

A kirakodók között voltak textilből, bőrből varrott, horgolt dísz-és használati tárgyak, ékszerek, szörpök, lekvárok. Nézelődő, vásárló volt egész nap. Aki megéhezett, sorban állhatott cicegéért, kenyérlángosért, rétesért. Az udvar egy részéről ételillatot fújt a szél. A gulyásfőző versenyre mindenki vitte a saját receptjét. A katonadalos találkozón 19 csoport szerepelt. A dalosok között egészen fiatalok is voltak. A csoportok többek között Tapolcáról, Balatonfüredről, Pécsről, Balatonfűzfőről érkeztek. Bemutatkozott a Légierő fúvószenekara is. Az udvaron a képeken a régi falusi élettel ismerkedhettek az érdeklődők. 

Gulyásfőző versenyen
Fotó: Tisler Anna

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu