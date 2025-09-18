Katonadalok és cicege

Együttélésben fesztiválra várták a szervező Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tagjai az érdeklődőket szeptember 14-én vasárnap. A Kultúrpajta környékén nagy volt a nyüzsgés. Az értékvásárban kézművesek és termelők kínálták egyedi, minőségi portékáikat.

Sokan látogattak el az értékvásárra

Fotó: Tisler Anna

A kirakodók között voltak textilből, bőrből varrott, horgolt dísz-és használati tárgyak, ékszerek, szörpök, lekvárok. Nézelődő, vásárló volt egész nap. Aki megéhezett, sorban állhatott cicegéért, kenyérlángosért, rétesért. Az udvar egy részéről ételillatot fújt a szél. A gulyásfőző versenyre mindenki vitte a saját receptjét. A katonadalos találkozón 19 csoport szerepelt. A dalosok között egészen fiatalok is voltak. A csoportok többek között Tapolcáról, Balatonfüredről, Pécsről, Balatonfűzfőről érkeztek. Bemutatkozott a Légierő fúvószenekara is. Az udvaron a képeken a régi falusi élettel ismerkedhettek az érdeklődők.