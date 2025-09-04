szeptember 4., csütörtök

Dél-Amerika kincse

Ezt fogod inni, ha a kávé eltűnik!

Kutatások szerint 2050-re felére csökken a kávétermesztésre alkalmas földek száma. 2080-ra végleg eltűnhet a kávé a polcokról. Mit fogsz inni helyette? Mutatjuk!

Medve Zoltán

A gasztronómia figyelme egyre inkább egy különleges dél-amerikai főzetre irányul: a yerba matéra. Ez a koffeintartalmú ital nemcsak élénkít, de egy mély kulturális hagyományt is magában hordoz. Egyre többen választják a kávé egészségesebb alternatívájaként – de vajon mi is ez pontosan, és miért vált világszerte népszerűvé?

Kávé helyett yerba maté-t iszunk majd
Illusztráció: Medve Zoltán

Kávé helyett... mi is? – a yerba maté eredete

A yerba maté nem csupán egy tea, hanem egy évezredes hagyomány hordozója. Az Ilex paraguariensis nevű örökzöld fa leveleiből és száracskáiból készülő főzet Argentína, Paraguay, Uruguay és Brazília mindennapjainak része. A maté ivása társas élmény: a maté tökből (calabaza) szívószállal, úgynevezett bombillával isszák, körbeadva, egymás után, nyugodt beszélgetések vagy épp focimeccs mellett.
Ez a szertartás összeköt generációkat, közösségeket – egyfajta élő hagyomány, amit egyre több nyugati országban is felfedeznek. 

Hogyan készül a matétea?

A szárított levelek és szárak aránya meghatározza a yerba karakterét. Az átlagos keverék 65% levélből, 25% szárból és 10% porból áll. Léteznek „sin palo” változatok is, amelyek kevesebb szárat tartalmaznak, így erősebb, karakteresebb ízvilágot kínálnak.
Az elkészítés menete:

  1. Töltsük meg félig a maté tököt a keverékkel.
  2. Rázzuk meg enyhén, hogy a por leülepedjen az aljára.
  3. Öntsük fel kb. 70-85 °C-os vízzel. Fontos, hogy ne használjunk forrásban lévő vizet, mert az elkeserítheti az italt.
  4.  Hagyjuk állni 5-10 percig, majd már fogyasztható is.
    A yerba maté elérhető natúr és ízesített változatban is – mentával, narancshéjjal, gyógynövényekkel keverve különösen frissítő nyári ital készíthető belőle. 
Könnyű az elkészítése
Illusztráció: Medve Zoltán

Miért isszuk? – A yerba maté előnyei

Ez az ital egyfajta szuperfőzet, amely ötvözi a kávé, tea és csokoládé előnyeit – de kevesebb mellékhatással.
Élénkít, de nem pörget túl. Koffeintartalma segít a koncentrációban és az energiaszint növelésében, de kevésbé okoz idegességet vagy szívritmuszavart, mint a kávé.
Gazdag vitaminokban és mikrotápanyagokban. B-vitaminokat tartalmaz, amelyek támogatják az idegrendszer működését, magnéziumot, amely stresszoldó hatású, valamint aminosavakat és antioxidánsokat, amelyek védik a sejteket és erősítik az immunrendszert.
Kíméletes a szervezettel. A maté nem von el ásványi anyagokat, sőt, pótolja őket. Ez különösen fontos azok számára, akik sok kávét isznak, de egy „tisztább” alternatívára vágynak.

Yerba maté típusok

A yerba maté négy fő stílusra osztható, származási ország és feldolgozás alapján:
•    Argentin: füstös, erőteljes, nagyobb levelek, klasszikus keserű íz
•    Brazil (chimarrão): füstmentes, élénkzöld, selymes, finomra őrölt
•    Paraguayi: gyakran mentás ízesítésű, hűsítő, nyárra ideális
•    Uruguayi: intenzív, selymes textúrájú, gyakran füstös karakterű
Minden típusnak megvan a maga egyénisége – érdemes többfélét is kipróbálni, akár különböző napszakokhoz, hangulatokhoz igazítva.

Finomabb és egészségesebb, mint a kávé
Illusztráció: Medve Zoltán

Tippek a maté-élményhez

Ha új vagy a yerba maté világában, érdemes enyhébb, gyümölcsös vagy mentás keverékkel kezdeni. Létezik hideg változata is – ez a tereré, amelyet jeges vízzel készítenek, és különösen népszerű a forró nyári napokon.
Ne ijedj meg, ha az első korty túl keserűnek tűnik – a maté íze tanult élmény, de sokak szerint épp ez a fanyarság adja a karakterét. Rövid idő után meg lehet szeretni, sőt, igazi szenvedéllyé válhat.
A maté világhódítása még csak most kezdődik
Ahogy a világ egyre tudatosabban fordul el az energiaitaloktól és az ipari kávéktól, úgy válik a yerba maté egyre keresettebb alternatívává. Nem véletlen, hogy olyan hírességek és sportolók is rendszeresen fogyasztják, mint Lionel Messi vagy Gwyneth Paltrow. A maté egyszerre ad energiát, fókuszt, és közösségi élményt.
A yerba maté nem csak egy ital – egy életérzés, egy szertartás, egy közösségi pillanat. Fedezzük fel együtt ezt a különleges zöld aranyat, és találjunk benne inspirációt, energiát és egészséget – kortyonként.

A veszprémiek nemrégiben a Ruttner házban próbálhatták ki ezt az élményt. ITT pedig egy olyan teát ajánlunk a figyelmedbe, amitől a hajad is ragyogni fog!

 

