Ezt fogod inni, ha a kávé eltűnik!

A gasztronómia figyelme egyre inkább egy különleges dél-amerikai főzetre irányul: a yerba matéra. Ez a koffeintartalmú ital nemcsak élénkít, de egy mély kulturális hagyományt is magában hordoz. Egyre többen választják a kávé egészségesebb alternatívájaként – de vajon mi is ez pontosan, és miért vált világszerte népszerűvé?

Kávé helyett yerba matét iszunk majd

Illusztráció: Medve Zoltán

Kávé helyett... mi is? – a yerba maté eredete

A yerba maté nem csupán egy tea, hanem egy évezredes hagyomány hordozója. Az Ilex paraguariensis nevű örökzöld fa leveleiből és száracskáiból készülő főzet Argentína, Paraguay, Uruguay és Brazília mindennapjainak része. A maté ivása társas élmény: a maté tökből (calabaza) szívószállal, úgynevezett bombillával isszák, körbeadva, egymás után, nyugodt beszélgetések vagy épp focimeccs mellett.

Ez a szertartás összeköt generációkat, közösségeket – egyfajta élő hagyomány, amit egyre több nyugati országban is felfedeznek.

Hogyan készül a matétea?

A szárított levelek és szárak aránya meghatározza a yerba karakterét. Az átlagos keverék 65% levélből, 25% szárból és 10% porból áll. Léteznek „sin palo” változatok is, amelyek kevesebb szárat tartalmaznak, így erősebb, karakteresebb ízvilágot kínálnak.

Az elkészítés menete:

Töltsük meg félig a maté tököt a keverékkel. Rázzuk meg enyhén, hogy a por leülepedjen az aljára. Öntsük fel kb. 70-85 °C-os vízzel. Fontos, hogy ne használjunk forrásban lévő vizet, mert az elkeserítheti az italt. Hagyjuk állni 5-10 percig, majd már fogyasztható is.

A yerba maté elérhető natúr és ízesített változatban is – mentával, narancshéjjal, gyógynövényekkel keverve különösen frissítő nyári ital készíthető belőle.

Könnyű az elkészítése

Illusztráció: Medve Zoltán

Miért isszuk? – A yerba maté előnyei

Ez az ital egyfajta szuperfőzet, amely ötvözi a kávé, tea és csokoládé előnyeit – de kevesebb mellékhatással.

Élénkít, de nem pörget túl. Koffeintartalma segít a koncentrációban és az energiaszint növelésében, de kevésbé okoz idegességet vagy szívritmuszavart, mint a kávé.

Gazdag vitaminokban és mikrotápanyagokban. B-vitaminokat tartalmaz, amelyek támogatják az idegrendszer működését, magnéziumot, amely stresszoldó hatású, valamint aminosavakat és antioxidánsokat, amelyek védik a sejteket és erősítik az immunrendszert.

Kíméletes a szervezettel. A maté nem von el ásványi anyagokat, sőt, pótolja őket. Ez különösen fontos azok számára, akik sok kávét isznak, de egy „tisztább” alternatívára vágynak.