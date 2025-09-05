szeptember 5., péntek

Nosztalgia a fedélzeten

Szándékosan süllyesztették el, ma turisták kedvence – íme a Kelén gőzhajó története

A Kelén gőzhajó nemcsak közlekedési eszköz, hanem a balatoni hajózás szimbóluma is. A nosztalgiajáratként üzemelő hajó a múlt század hangulatát idézi, miközben generációk számára vált a nyári élmények részévé.

Csizi Péter

A Kelént 1891-ben építették a Balatonfüredi Hajógyárban, testvérhajójával, a Helkával együtt. Nevüket a magyar mondavilágból kapták: Kelén volt a hűséges szolga, Helka pedig a Tihanyi herceg szépséges lánya. A két hajó hamar a tó meghatározó szereplőjévé vált, rendszeres járataikkal összekötötték a Balaton északi és déli partját.

Az egyik legjelentősebb balatoni hajó egy archív képen megörökítve: a Kelén
Fotó: Digitális Képarchívum

A történelem viharában sodródott a Kelén

A 20. század fordulóján a gőzhajózás aranykorát élte, ám a háborúk és a gazdasági válság nehéz időket hoztak. A Kelén azonban mindig megőrizte helyét a Balaton életében. A második világháború után rövid ideig katonai célokra is igénybe vették, majd ismét a turizmus szolgálatába állították. A hajó történetének egyik legsötétebb fejezete a második világháborúhoz kapcsolódik. 1945 tavaszán a visszavonuló német csapatok parancsára a Balaton több hajóját – köztük a Kelént és testvérhajóját, a Helkát – szándékosan elsüllyesztették a tihanyi rév közelében, hogy ne kerüljenek a szovjet hadsereg kezére. A hajó hónapokig a tó fenekén pihent, mielőtt kiemelték volna. Az újjáépítés után ismét szolgálatba állt, és ezzel bizonyította, hogy nemcsak a víz, hanem az idő viharaival szemben is ellenáll.

Újjászületés

Az 1960-as évektől egyre inkább nosztalgiahajóként tekintettek rá. Felújítások sora biztosította, hogy a hajó megőrizze eredeti arculatát, miközben megfeleljen a korszerű biztonsági követelményeknek. A faborítás, a rézkorlátok és a klasszikus belső tér ma is különleges hangulatot árasztanak.

A sétahajó napjainkban is rendkívül aktív: rendezvények és nosztalgiautak kedvelt helyszíne. Az utasok nemcsak a Balaton szépségét élvezhetik a fedélzetről, hanem egy darabka történelmet is. A hajó minden nyári szezonban útnak indul Balatonfüredről, a nosztalgiaflotta részeként.

A gőzhajó ma már nem pusztán közlekedési eszköz: kulturális örökség, amely összeköti a múltat a jelennel. Generációk emlékeiben él tovább, és bizonyítja, hogy a Balaton szíve nemcsak a vízben, hanem a rajta ringó hajókban is dobog.

 

