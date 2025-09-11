szeptember 11., csütörtök

Összetartozás

Falunap Kemeneshőgyészen

Szeptember első hétvégéjén rendezték meg a már hagyományosnak mondható kemeneshőgyészi falunapot. A rendezvényre szeretettel várták a helyieket, az elszármazott rokonokat, barátokat, valamint a meghívott vendégeket.

Haraszti Gábor

A kemeneshőgyészi falunapot Kovács Tamás polgármester köszöntője nyitotta meg, majd változatos kulturális és szórakoztató programok követték egymást. Színpadra lépett az Adorjánházi Asszonykórus, Horváthné Hollenczer Anita énekes, a frissen alakult helyi Nefelejcs Népdalkör, valamint több zenekar: a Turbó együttes, a Sakál Vokál, a Nyárasdi Ifjú Tehetségek zenekar, a Deresedő Wild Gerlicék, végül DJ Béci gondoskodott a hajnalig tartó jó hangulatról.

Kemeneshőgyészi falunap kulturális és sportprogramokkal
A kemeneshőgyészi falunap állandó programja a főzőverseny
Forrás:  önkormányzat

A kemeneshőgyészi falunapra a határon túlról is érkeztek

A programok között szerepelt főző- és süteménysütő verseny, sport- és ügyességi vetélkedők, vitézpróba, arcfestés, kézműves foglalkozások, habparty, valamint látványos íjász- és tűzoltó bemutató. A gyerekek nagy örömére volt légvár, bungee jumping és lufibohóc is.

Kovács Tamás polgármester kiemelte: „Az önkormányzat az elmúlt évek legalacsonyabb költségvetésű falunapját rendezte meg, hiszen idén nem álltak rendelkezésre pályázati források. A képviselő-testület a jó gazda gondosságával igyekszik bánni a rábízott vagyonnal, és csak addig nyújtózkodik, ameddig a takaró ér. Ezúton is köszönöm mindazoknak a fellépőknek, akik jelképes összegért vagy díjazás nélkül vállalták a szereplést.”

A gyerekek nagyon élvezték a hatalmas habpartit
Forrás:  önkormányzat

Háláját fejezte ki továbbá a határon túli magyar közösségeknek is, a vajdasági, csallóközi és muravidéki vendégeknek, akik idén is részt vettek az ünnepen. Az esemény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a közösség ereje nem a költségvetés nagyságában, hanem az összetartozásban rejlik.
A polgármester beszámolt arról is, hogy a község közel 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el járdafelújításra, amelyből a Kossuth utca Radó-kastélyig tartó szakasza újulhat meg. Ez az összeg nagyjából a település éves iparűzési adó bevételének felel meg. A falunap minden résztvevő számára jó hangulatú, közösségépítő élményt jelentett, és bebizonyította, hogy szerényebb költségvetés mellett is lehet tartalmas, szeretetteljes ünnepet rendezni.

A falunapon a frissen alakult helyi Nefelejcs Népdalkör is bemutatkozott
Forrás:  önkormányzat

 

