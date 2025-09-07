szeptember 7., vasárnap

Képsíkon innen, üveghegyen túl

Kapolcsi Kovács Csaba és Baranyai Ferenc grafikusművész kiállítását ajánlotta az érdeklődők figyelmébe Padné Szabó Mária a Nagy László Városi Művelődési Központban szeptember 5-én.

Tisler Anna
Képsíkon innen, üveghegyen túl

Fotó: Gyarmati Lászl6

Baranyai Ferenc sokoldalú alkotó. Alapító tagja a Kisgrafika Barátok Köre ajkai csoportjának, az Ajkai Grafikai Műhelynek és az UzsArt művészcsoportnak. A grafikakészítés mellett fest, zenél, a kiállításon  pedig új arcát mutatta meg. Fogja a sík lapot, ez esetben fémlapot, alumíniumlemezt, és úgy csavarja, gyűri, formálja, hogy téridom legyen. Színezi, festi, másik lappal, más anyaggal lefedi egy részét. Felkelti a néző fantáziáját, megdolgoztatja képzelőerejét, szinte felszólítja arra, hogy keresse meg a ráadást. A mozgást. A rétegek egymásra rakódását, rezgését, gyűrődését. A változást. 

Sok érdeklődőt vonzott a kiállítás Fotó: Gyarmati László
Sok érdeklődőt vonzott a kiállítás
Fotó: Gyarmati László 

Kapolcsi Kovács Csaba alkotásainak jelentős része irodalmi kötődésű, de nem egyszerű illusztrációk, hanem a regények, mondák, mesék és lírai művek továbbgondolásai, mondanivalójuk sajátos képi értelmezései. Most azonban eddig nem látott újdonsággal mutatkozott be. 

– A ma kiállított, finoman megrajzolt grafikáinak kiegészítői a törékeny üveg, a hajlékony fémlemezke, a mozgékony rugó, a könnyen gyűrődő, formaváltozó papír, cérna, pamut. Ezek az alkotások is kilépnek a képsíkból. Ha megvilágítjuk őket, megmozdulnak. Megmozdítják a mi képzeletünket is. Fényük és színük pillanatonként változik. Hogy mit látunk és érzünk meg belőle, az lelkiállapotunkon, hangulatunkon múlik. Saját világunkat az alkotáshoz viszonyítjuk. Rácsodálkozunk, hogy Kiss Miklós művész eltörött üvegékszereinek, dísztárgyainak egy-egy darabja hogyan kel új életre a grafikákon. Nem céltalanul, hanem azzal a szándékkal, hogy megmaradt fénye, fénytörése és egy lámpa segítségével másként lássuk az alkotást, átvitt értelemben a világot - fogalmazta meg Padné Szabó Mária. 

A megnyitón a BTK Blues Band működött közre, amelynek Baranyai Ferenc is tagja. A kiállítás szeptember 19-ig látogatható. 

