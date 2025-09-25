Öt órán keresztül tanácskoztak a pápai képviselők

A városvezetés szerint a Pápai Platán Nonprofit Kft., a Pápai Sport Nonprofit Kft. és a Pápai Városfejlesztő Társaság Nonprofit Kft. egybeolvadását a gazdasági racionalizálás és a hatékonyság növelése indokolja. A képviselő-testületi ülésen Grőber Attila polgármester kiemelte, „jelenleg 400 millió forintnyi megoldandó problémája van a városnak, ez az önként vállalt feladatok csökkentése nélkül nem megoldható”.

A képviselő-testületi ülés vitáktól volt hangos

Fotó: Haraszti Gábor

A képviselő-testületi ülésen éles vita bontakozott ki

A városvezető átláthatóbb gazdálkodást és hosszú távon megtakarításokat remél a döntéstől. Az ellenzéki képviselők azonban fenntartásokkal fogadták az előterjesztést. Unger Tamás (Fidesz–KDNP) szerint túl kevés a konkrétum.

– Ami előttünk van, az nem más, mint a június 25-i ülésen elhangzott helyzetértékelésnek egy kibővített változata, egy kicsivel több konkrétummal, igazi megoldások nélkül – hívta fel a figyelmet a frakcióvezető. – Egy ilyen költségvetési célú átalakításnál az adott tárgyévben minden bizonnyal nem realizálható az a tervezett megtakarítás, amit megcéloz egy ilyen átfogó átalakítás – mondta a képviselő, aki arra is figyelmeztetett, hogy a 400 milliós hiány ledolgozása jelentős leépítésekkel járhat, akár 30, 40, 50 család egzisztenciáját veszélybe sodorva.

A hosszú vita végén a képviselők 8 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el az összevonást. Az új – a három kft.-t összefogó – gazdasági társaság élére 2026. január 1-jétől Bordás Ferenc kerül ügyvezető igazgatóként.