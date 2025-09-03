Új jelek árasztották el a várost: mi a jelentésük?

Akárcsak az Országos Kéktúra, a Horizont is Magyarország középhegységeit szeli át, ez esetben kerékpáron. Az volt a fő szempont a nyomvonal megrajzolásakor, hogy a terep teljesíthető legyen két keréken, illetve, hogy az útvonal az ország legizgalmasabb helyszíneit érintse – írja az aktivkalandor.hu.

A kerékpáros útvonalat a Horizont turistajelzés mutatja

Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Az utat végig a narancssárga Horizont turistajelzés mutatja, ami az elágazásoknál balra vagy jobbra irányít, az egyenes szakaszokon engedi, hogy megcsodáld a körülvevő tájat, épületeket. A teljesítés igazolásához a Horizont appra lesz szükséged, ami megmutatja, merre találod a pecsételőpontokat. Ha a pecsét közvetlen közelébe érkezel, az applikáció feldobja a pecsételés opciót, és nincs más dolgod, mint megnyomni a „Pecsételek” gombot. Ezt offline is megteheted, nem kell aggódnod a térerő miatt. Ha több mint 48 órára megszakítod a túrád, az utolsó végpontot ismét igazolnod kell.

Kerékpáros kalandtúra

Az 1500 km-es túrán a kerékpárutakon kívül erdei ösvényeken, gáttöltéseken, mezőgazdasági utakon egyaránt vezet az út, akárcsak forgalomtól elzárt kerékpárutakon, kis forgalmú közutakon.

2025 szeptemberére a Balaton-felvidéki rész készül el Bakonybél és Keszthely között, decemberig pedig keleten a Salgótarján–Nagyoroszi, nyugaton a Keszthely–Szentgotthárd szakaszokon jelennek meg az újabb jelzések az út mentén. A befejező, Tokaj–Salgótarján szakasz a tervek szerint 2026 decemberére készül el, így a teljes útvonalon 2027 elejétől tekerhetsz majd végig.