Bakonybéltől Keszthelyig tekerhetünk

A hétfői, Badacsonyban tartott útátadón Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője azt mondta, a hazai kerékpárosok régi vágya volt a Kéktúrához hasonló kerékpáros útvonal megvalósítása. Eddig két ütemben egy 628 kilométeres szakaszt építettek meg Nagyoroszi és Keszthely között, ebből a hétfőn átadott, Keszthely és Bakonybél közötti útszakasz hossza 172 kilométer. A beruházás a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség közreműködésével, az Aktív Magyarország Program támogatásával valósul meg, összesen mintegy 80 millió forintból, tette hozzá – olvashattuk az MTI közleményében.

Kerékpárosok a Horizont kerékpáros útvonal második, Bakonybél és Keszthely közötti 172 kilométeres szakaszán Badacsonytomajban az átadás napján.

Fotó: Katona Tibor/MTI

Kerékpáros útvonal Bakonybél és Keszthely között

Petényi Mirkó hozzátette: a Kéktúrát ötszáz és ezer közötti résztvevő teljesíti évente, ezt a számot a Horizont útvonalán is el szeretnék érni néhány éven belül. Az ügyvezető kiemelte, hogy a kerékpározható útszakasz révén felkerül Magyarország a kerékpárosok térképére a határon túl is. Hozzátette, lehetővé válik, hogy olyan helyeken is működhessen a turizmus, ahol korábban nem, ezáltal néhány családnak munkát biztosít, a kerékpárosoknak pedig élményt nyújt. Tájékoztatása szerint az útszakaszhoz kifejlesztett applikációban már több mint 1500-an gyűjtik a pecséteket. A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írták, hogy az újonnan átadott útszakaszon 19 pecsételőhelyet alakítottak ki. Április óta már több mint 7600-an csatlakoztak a Horizont applikációhoz, összesen több mint 168 ezer kilométert tekertek végig, miközben közel 15 ezer pecsétet gyűjtöttek, ismertették.