Keresd meg El Doradót!

Szeptember 3.

Paul Weller és egykori zenekara, a The Jam felbukkanásuk idején, a hetvenes évek végén még annyira sem voltak ismertek Magyarországon, mint mondjuk a Sex Pistols vagy a The Clash. Pedig ők is alig. Talán azért is, mert a kicsinyke hazai punktábornak nem voltak elég egyértelműek és vadak. Pedig a The Jam, élén Wellerrel, szintén a punk szcénából emelkedett fel, de a zenéjük kifinomultabb volt, hamarosan többek között soul­os elemek is megjelentek benne és Nagy-Britanniában gyorsan kereskedelmi, kritikai és közönségsikert arattak, immár az új hullám egyik vezető zenekara­ként.

A The Jam egyik londoni koncertjén 1977-ben. Balról a gitáros és énekes Paul Weller, a doboknál Rick Buckler, a basszusgitáros Bruce Foxton.

Fotó: Getty Images/Fin Costello

Tetszhalott állapotából újjáélesztették a mod (modernista, a munkásfiatalok és a középosztálybeliek körében népszerű lazázós szubkultúra) zenét is, amit a hatvanas években a The Who nyomott a legnagyobb elánnal. 1982 végén aztán a The Jam feloszlott és Weller ugyanazzal a lendülettel lerakott még egy mérföldkövet, amikor megalapította a Style Councilt. 1990-ben Weller szólókarrierbe kezdett, 1992 és 1997 között kiadott négy albumot, amelyekkel ismét a csúcson találta magát. A történet valahogy úgy kezdődött, hogy a Beatles akkor jelentette meg a Strawberry Fields Forevert és a Penny Lane-t, amikor Weller nyolcéves volt. Ezek a dalok elementáris hatást gyakoroltak rá, amit még tetézett az is, hogy az édesanyja (egy a húszas éveinek közepén járó nőről beszélünk) egy adott pillanatban elment dolgozni egy lemezboltba, így aztán a családra rázuhant a komplett hatvanas évek. Weller magába is szívta rendesen a kor zenéjét, aminek a hatása a mai napig érződik a munkásságán. Olyannyira, hogy a napokban megjelent Find El Doradó című dupla lemezét tulajdonképpen nevezhetnénk feldolgozások gyűjteményének, de akár tiszteletadásnak is. De fogadjuk el inkább Weller meghatározását, mely szerint ő inkább úgy tekint rá, mint érzelmi és zenei DNS-ének térképére. Miért ne, jobban is hangzik. Weller hozzáteszi még, hogy a Find El Dorado egy nagyon személyes, újraértelmezett album, melyen olyan dalokat elevenít fel, amelyek régóta a fejében vannak, ő csak megtöltötte őket friss jelentéssel és némi áhítattal. Nos, a töltés remekül sikerült (holott még egy Bee Gees-dal is felbukkan benne, persze a legjobb korszakukból), és a közreműködők hosszú listáján ott találjuk Robert Plantet is. A két nagylemezes formátum egyébként újrahasznosított, 180 g vinylen jelent meg, gyönyörű, a hatvanas éveket idéző borítóval és egy nyolcoldalas füzettel kidekorálva. Paul Weller az egyik kedvenc előadóm David Bowie és Lou Reed mellett, de ez nem volt mindig így. A The Jamet is jelentős késéssel ismertem meg, és egészen Athénig kellett utaznom ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon. Mivel úgy gondolom, hogy semmi sem történik véletlenül, ráadásul mindig minden mindennel összefügg, röviden elmondom, hogy miért.