2 órája
Keresd meg El Doradót!
A kukoricástól Paul Wellerig, és kalandok Budapesttől Athénig.
Szeptember 3.
Paul Weller és egykori zenekara, a The Jam felbukkanásuk idején, a hetvenes évek végén még annyira sem voltak ismertek Magyarországon, mint mondjuk a Sex Pistols vagy a The Clash. Pedig ők is alig. Talán azért is, mert a kicsinyke hazai punktábornak nem voltak elég egyértelműek és vadak. Pedig a The Jam, élén Wellerrel, szintén a punk szcénából emelkedett fel, de a zenéjük kifinomultabb volt, hamarosan többek között soulos elemek is megjelentek benne és Nagy-Britanniában gyorsan kereskedelmi, kritikai és közönségsikert arattak, immár az új hullám egyik vezető zenekaraként.
Tetszhalott állapotából újjáélesztették a mod (modernista, a munkásfiatalok és a középosztálybeliek körében népszerű lazázós szubkultúra) zenét is, amit a hatvanas években a The Who nyomott a legnagyobb elánnal. 1982 végén aztán a The Jam feloszlott és Weller ugyanazzal a lendülettel lerakott még egy mérföldkövet, amikor megalapította a Style Councilt. 1990-ben Weller szólókarrierbe kezdett, 1992 és 1997 között kiadott négy albumot, amelyekkel ismét a csúcson találta magát. A történet valahogy úgy kezdődött, hogy a Beatles akkor jelentette meg a Strawberry Fields Forevert és a Penny Lane-t, amikor Weller nyolcéves volt. Ezek a dalok elementáris hatást gyakoroltak rá, amit még tetézett az is, hogy az édesanyja (egy a húszas éveinek közepén járó nőről beszélünk) egy adott pillanatban elment dolgozni egy lemezboltba, így aztán a családra rázuhant a komplett hatvanas évek. Weller magába is szívta rendesen a kor zenéjét, aminek a hatása a mai napig érződik a munkásságán. Olyannyira, hogy a napokban megjelent Find El Doradó című dupla lemezét tulajdonképpen nevezhetnénk feldolgozások gyűjteményének, de akár tiszteletadásnak is. De fogadjuk el inkább Weller meghatározását, mely szerint ő inkább úgy tekint rá, mint érzelmi és zenei DNS-ének térképére. Miért ne, jobban is hangzik. Weller hozzáteszi még, hogy a Find El Dorado egy nagyon személyes, újraértelmezett album, melyen olyan dalokat elevenít fel, amelyek régóta a fejében vannak, ő csak megtöltötte őket friss jelentéssel és némi áhítattal. Nos, a töltés remekül sikerült (holott még egy Bee Gees-dal is felbukkan benne, persze a legjobb korszakukból), és a közreműködők hosszú listáján ott találjuk Robert Plantet is. A két nagylemezes formátum egyébként újrahasznosított, 180 g vinylen jelent meg, gyönyörű, a hatvanas éveket idéző borítóval és egy nyolcoldalas füzettel kidekorálva. Paul Weller az egyik kedvenc előadóm David Bowie és Lou Reed mellett, de ez nem volt mindig így. A The Jamet is jelentős késéssel ismertem meg, és egészen Athénig kellett utaznom ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon. Mivel úgy gondolom, hogy semmi sem történik véletlenül, ráadásul mindig minden mindennel összefügg, röviden elmondom, hogy miért.
Valamikor a nyolcvanas években váratlanul lehetőségem nyílott rá, hogy Görögországba utazzam. Athénig vonat, ez volt a terv. Ehhez képest már a jugó határnál leszedtek a magyar komcsik a vonatról (mint utóbb kiderült, valaki felnyomott), és a kivihető ötven dollár mellett találtak egy másik ötvenest is. Elvették gyorsan mind a kettőt és röhögve mondták, hogy ha akarok, most már mehetek tovább. Akartam. Egy jugó vámos megszánt és oldalkocsis motorkerékpárjával átvitt a határsávon, a kukoricásból egy vajdasági magyar a Renault 4-esével eldülöngélt velem Topolyáig, ahol viszont már én röhögtem. Jelesül akkor, amikor kibontottam az édesanyám által gondosan bevarrt kétszáz dolcsit. Innentől egészen abszurd kalandok sora következett, de néhány nap múlva egy görög kamionos kitett Athén külsőben és néhány kilométer megtétele után tíz vidám kóbor kutya társaságában az éjszaka közepén diadalmasan bevonultam az Omoniára. Innentől felgyorsultak az események és hamarosan egy Nikosz nevű srác lakásában találtam magam egy kanapén, ahol a falakat több ezer lemez borította. Nikosz újságíró volt és nagyszerű fickó, és amíg ő a szerkesztőségben kopácsolt, én a szieszták alatt, amikor ki sem lehetett lépni az utcára a hőségtől, nekiláttam a lemezgyűjteményének. Elképesztő kincseket találtam és elővettem néhány ismeretlent is. Aznap, amikor éppen a The Jam-kollekciónál tartottam boldogan, Niko betoppant és csak annyit mondott: á, Paul Weller. A legjobb. Gyere, öltözz át, lakodalomba megyünk. És tényleg elvitt egy bazi nagy görög lagziba, ami új irányba terelte az életemet, de az már egy másik történet. Na, ennyit Paul Wellerről.