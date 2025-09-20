Szívsajdító látvány ez az elhagyatott kertmozi a Balaton északi partján

A Balaton északi partjának erdeiben, félreeső ösvényeken bújik meg egy elhagyatott kertmozi, amely valaha a nyári esték egyik legkedveltebb találkozóhelye volt. A Balaton partja fölé magasodó fák között ma is ott áll a hatalmas vetítővászon, bár már nem filmeket tükröz vissza, hanem színes graffitiket és az idő nyomait. A harsány betűk élesen kontrasztolnak a körülölelő zölddel, mintha a múlt és a jelen egyszerre próbálná birtokba venni a helyet.

Az elhagyatott kertmozi a Balaton északi partján mesél múltbéli nyári estékről

Fotó: Elhagyatott régi épületek Magyarországon / Facebook - Veiczer Sándor bejegyzése

A Balaton mellett még mindig áll ez a kertmozi

A nézőtér szomorú látványt nyújt: rozsdás vázak sorakoznak katonás rendben, a székek már régen elveszítették ülőfelüket. A gyom és a fák sarjai benőtték a sorokat, de ha lehunyjuk a szemünket, könnyen odaképzelhetjük a régi közönséget – családokat, párokat, barátokat, akik itt nevettek, izgultak vagy éppen csendben andalogtak a filmek alatt.

Fotó: Elhagyatott régi épületek Magyarországon / Facebook - Veiczer Sándor bejegyzése

A mozigépész kabinja külön világ. A falakat málladozó plakátok borítják, köztük magyar klasszikusok és ’90-es évekbeli külföldi kasszasikerek reklámanyagai hirdetik, hogy itt egyszer valóban pezsgő élet zajlott. A poros vetítőgép némán áll, mégis uralja a szűk teret, emlékeztetve arra, milyen fontos szerepe volt a fénynek és a filmnek ebben a kis közösségben. A kertmozi ma már az urbex világának része: romos, mégis varázslatos. Nem a filmeké többé, hanem az időé és azoké, akik hajlandóak letérni a kitaposott utakról, hogy felfedezzék a múlt hangulatát a rozsda, a pókhálók és a nosztalgia között.