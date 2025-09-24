2 órája
Felejtse el a cipekedést: itt a megoldás harmadáron!
Az Aldi szeptember 25-től egy olyan praktikus termékkel áll elő, amely sokak életét könnyebbé teheti.
Az akciós újság kiemelt ajánlataként egy összecsukható mini kézikocsi kerül a polcokra, amely a cipekedés fáradalmait hivatott megkönnyíteni.
Összecsukható kézikocsi harmadáron
A könnyű, kompakt eszköz akár egy kisebb autó csomagtartójában vagy egy szekrényben is elfér, használata pedig egyszerű a teleszkópos fogantyúnak és a rugalmas rögzítőpántoknak köszönhetően. A kézikocsi teherbírása 50 kilogramm, így nemcsak bevásárlásnál, hanem költözésnél vagy munkavégzés során is hasznos segítséget jelenthet.
Az akció keretében a termék 4 499 forint helyett mindössze 3 333 forintért érhető el, ráadásul többféle színben is választható.
Egészségvédő szerep
Szakértők szerint a kézikocsik hosszú távon egészségvédő szerepet is betölthetnek: a rendszeres nehéz cipekedés ugyanis hátfájdalmat, ízületi panaszokat és akár komolyabb mozgásszervi problémákat is okozhat. A terhelés csökkentésével az eszköz nemcsak kényelmesebb, hanem biztonságosabb megoldást kínál a mindennapokban.
Az Aldi új akciós ajánlata így egyszerre nyújt pénztárcabarát és praktikus alternatívát mindazoknak, akik szeretnék megkímélni magukat a felesleges megerőltetéstől – olvastuk a mindmegette.hu-n.
