Felejtse el a cipekedést: itt a megoldás harmadáron!

Az Aldi szeptember 25-től egy olyan praktikus termékkel áll elő, amely sokak életét könnyebbé teheti.

Az akciós újság kiemelt ajánlataként egy összecsukható mini kézikocsi kerül a polcokra, amely a cipekedés fáradalmait hivatott megkönnyíteni.

Megkönnyíti a cipekedést az Aldi mini kézikocsija Forrás: aldi.hu
Megkönnyíti a cipekedést az Aldi mini kézikocsija
Forrás: aldi.hu

Összecsukható kézikocsi harmadáron

A könnyű, kompakt eszköz akár egy kisebb autó csomagtartójában vagy egy szekrényben is elfér, használata pedig egyszerű a teleszkópos fogantyúnak és a rugalmas rögzítőpántoknak köszönhetően. A kézikocsi teherbírása 50 kilogramm, így nemcsak bevásárlásnál, hanem költözésnél vagy munkavégzés során is hasznos segítséget jelenthet.

Az akció keretében a termék 4 499 forint helyett mindössze 3 333 forintért érhető el, ráadásul többféle színben is választható.

Egészségvédő szerep

Szakértők szerint a kézikocsik hosszú távon egészségvédő szerepet is betölthetnek: a rendszeres nehéz cipekedés ugyanis hátfájdalmat, ízületi panaszokat és akár komolyabb mozgásszervi problémákat is okozhat. A terhelés csökkentésével az eszköz nemcsak kényelmesebb, hanem biztonságosabb megoldást kínál a mindennapokban.

Az Aldi új akciós ajánlata így egyszerre nyújt pénztárcabarát és praktikus alternatívát mindazoknak, akik szeretnék megkímélni magukat a felesleges megerőltetéstől – olvastuk a mindmegette.hu-n.

 

