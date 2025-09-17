AI-óra kötelezően: mit tanulhatunk Kína oktatási fordulatából?

Kínában 2025-re látványosan felpörgött az AI-oktatás. Országos irányelvek, kötelező óraszámok és részletes iskolai útmutatók jelzik, hogy a mesterséges intelligencia-műveltség többé nem extra, hanem alapkészség. Magyarországon és Európában ezzel szemben inkább óvatos, az etikai-jogi keretekre építő megközelítés rajzolódik ki, amely lassabban, pilotokkal és tanári képzésekkel halad előre.

Forrás: AI-illusztráció

Mit csinál most Kína?

A kínai oktatási rendszer felülről vezérelt, mégis gyakorlatorientált. Az AI-t egyre tudatosabban állítják a középpontba. Országos terv és konkrét iskolai útmutatók rögzítik, hogyan épüljön be a technológia az általános és középiskolai tanulásba; a tanulási célok korosztályokra bontva írják le, mit érdemes tudnia egy kisiskolásnak, egy felsősnek és egy középiskolásnak – az első eszközös ismerkedéstől a projektalapú problémamegoldáson át a felelős, interdiszciplináris innovációig. A generatív AI iskolai használatát külön szabályrendszer rendezi: támogatja a személyre szabott tanulást és a kreativitást, ugyanakkor az alsó tagozaton fékezi az önálló, „nyitott végű” tartalomgenerálást, és kimondja, hogy a pedagógus szerepét nem válthatja ki algoritmus. A megvalósítást a gyakorlatban is érzékelni: több nagyváros – például Peking – kötelező éves AI-óraszámot ír elő. Az alsóbb évfolyamokon a kézzelfogható ismerkedés és a digitális alapkészségek fejlesztése dominál, feljebb az alkalmazás, az innováció és az etika is hangsúlyt kap.

A modell különlegessége, hogy kötelező és mérhető elvárásokra épül, nagyon korán kezdi a készségfejlesztést, és egyszerre mozgatja a tananyagot, a tanárképzést, a mérés-értékelést és az infrastruktúrát. Ez a négyes együtt állítja pályára a rendszert, így a bevezetés nem elszigetelt kísérletek, hanem egymásra épülő lépések sorozata.

Európa és Magyarország: óvatos „igen”, erős garanciákkal

Az Európai Unióban a hangsúly a felelős, átlátható és biztonságos használaton van. Az oktatásban használt AI-ról szóló útmutatók az adatvédelemre, a torzítások kezelésére és a tanári kompetenciák fejlesztésére hívják fel a figyelmet. Az AI-törvény kockázatalapú megközelítése fokozatos bevezetést ösztönöz: bizonyos gyakorlatokat tilt, másokat szigorú feltételekhez köt, ami ugyan lassíthatja a tömeges, kötelező alkalmazást, cserébe növeli a bizalmat és a jogbiztonságot. Magyarországon közben erősödik a digitális kultúra tantárgy és az MI-hez kapcsolódó kompetenciák mérése, futnak tanárképzések és vállalati-civil programok, de országos, kötelező AI-óraszám jelenleg nincs; a terjedés inkább alulról építkező, „pilot-nehéz” módon halad.