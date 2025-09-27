szeptember 27., szombat

Kínai horoszkóp: sikereket hozhat a Jang Tűz Kutya hónap, ha erre figyelsz!

Ahogy elbúcsúzunk a Jin Fa Kakas precíz és rendezettséget kereső időszakától, egyre mélyebben érezzük, hogy valami bennünk is változik. A szeptemberi kínai horoszkóp segített rálátni, hogy mi működik jól és mi nem, mit kell elengednünk és mit lenne érdemes végre bátran képviselnünk. Októberben a Jang Tűz fellobbantja a bátorság lángját bennünk a cselekvésre.

Bogdán Katalin

Ha szeptember a letisztulás volt, akkor az október a belső tűz tudatos begyújtása. Egy kicsit több bizalommal, egy kicsit kevesebb kétellyel és sokkal több jelenléttel. A kínai horoszkóp tranzit elemzésem szerint a Jang Tűz Kutya hónap intenzív, belső munkát igénylő időszak, ugyanakkor kiváló lehetőség az önkifejezésre és a lelkesítő célok megvalósítására. A Jang Tűz lobogó, kreatív és karizmatikus energiája új lendületet adhat mindannak, amit szenvedéllyel csinálunk. A Kutya stabil, megbízható földenergiája pedig segít átalakítani a belső tüzet kézzelfogható eredményekké.

Kínai horoszkóp október: sikereket hozhat a Jang Tűz Kutya hónap
Az év energiája, a Jin Fa Kígyó, spirituális, befelé figyelő minőséget hoz, ami felerősítheti az érzelmi hullámzásokat, a belső nyugtalanságot, feszültséget, látszólag indokolatlan ingerültséget is hozhat (a bátorság és a szenvedély mellett), ha nem figyelünk oda testünk és elménk jeleire. Ha a képletedben szerepel Kígyó, Kutya, Tigris, Majom, Sárkány, Kecske, Nyúl vagy Bivaly, különösen érdemes tudatosan kezelni ezt az időszakot. A Jang Tűz kimerítheti a tartalékokat, miközben túlzott aktivitásra sarkallhat. Ideje megtalálni a külső dinamizmus és a belső stabilitás közötti egyensúlyi pontot.

Munka, pénz, döntések a kínai horoszkóp tükrében

Kiváló lehetőséged lesz arra, hogy tudatosan és fegyelmezetten haladj a céljaid felé. A Jang Tűz energiája alkotásra, teremtésre sarkall, de ha nem vagy tisztában a belső motivációddal, könnyen átcsaphat álmodozásba vagy irreális vállalásokba. Továbbá fontos felismerni, hogy nem kell minden helyzetben a maximumot nyújtanod. Ez az időszak arról szól, hogy tartsd tiszteletben a határaidat, és csak olyan feladatokra mondj igent, amelyek belülről is táplálnak, inspirálnak.  Ugyanakkor a Jang Tűz nemcsak motivál, hanem fel is szabadít, lehetőségünk van arra, hogy önazonosan képviseljük magunkat, merjük kimondani, megmutatni, amit eddig rejtegettünk, de ezzel az erővel a munka területén is vigyázni kell, mert a túl őszinte megnyilvánulás néha lehet sértő is.

Hasznos tipp: struktúrák átgondolása, tanulás, új rendszer bevezetése, kreatív projektek elkezdése, vezetői képességek kibontakoztatása
Kerülendő: felesleges konfliktusok, érzelmi túltöltöttség, irreális elvárások, türelmetlenség

Kapcsolatok és szerelem: tűzpróba és őszinte kommunikáció

A Tűz aktiválhatja a rejtett feszültségeket, amelyek eddig a mélyben lapultak. Érzékenyebben reagálhatunk a kimondott szavakra, így különösen fontos a diplomácia és az empatikus kommunikáció.

Ha kapcsolatban élsz, a belső feszültségek most több térhez juthatnak. Ez nem baj, ha képesek vagytok őszintén és tisztelettel beszélni egymással. Ha egyedülálló vagy, most olyan emberekkel ismerkedhetsz, akik nemcsak a külső megjelenéseddel, hanem a gondolkodásoddal is rezonálnak. A Jang Tűz kisugárzása karizmatikussá tesz – használd ezt tudatosan.

Romantikus napok októberben: 4., 7., 10., 13., 16., 22., 25., 28.

Egészség és hko-ajánlás: az ősz és a hónap energiái egyben

A hagyományos kínai orvoslás szerint az ősz a Fém elem időszaka, amely a tüdő és a vastagbél működését állítja fókuszba. Ez az évszak természetesen hordozza a szárazságot is, ezért fontos a nedvesítés és a test belső egyensúlyának támogatása. Októberben ehhez hozzáadódik a Jang Tűz intenzív, szívre és idegrendszerre ható energiája, valamint a Kutya Föld stabilizáló jelenléte.

Mit érdemes fogyasztani?

Az őszi Fém elem támogatására: körte, fehér szőlő, retek, káposzta, zab, rizs.

A Jang Tűz lehűtésére: citromfű-, levendula- és kamillatea.

A Jang Föld Kutya egyensúlyához: gyökérzöldségek (sütőtök, édesburgonya, répa), meleg levesek.

Életmódtippek:

Kerüld a túlpörgető, égető ételeket: chili, kávé, alkohol.

Igyál sok meleg folyadékot, ne hagyd kiszáradni a tested.

Mozogj kíméletesen: jóga, csikung, séta a friss levegőn.

Védd a tüdőt: öltözz rétegesen, óvd magad a hideg széltől.

Engedd meg az érzelmi elengedést, ami természetes része az ősznek.

Önreflexiós kérdések októberre:

  • Mire pazarolom az energiámat?
  • Tudok-e a belső tűz energiájával tudatosan bánni?
  • Mi feszít belül, amit még nem ismertem fel?
  • Tudok-e őszinte lenni anélkül, hogy megbántanék másokat?
  • Hol kellene jobban határt szabnom magamnak vagy másoknak?
  • Mire irányítom most a figyelmemet, és ez valóban az én utam?

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
