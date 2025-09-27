Kínai horoszkóp: sikereket hozhat a Jang Tűz Kutya hónap, ha erre figyelsz!

Ha szeptember a letisztulás volt, akkor az október a belső tűz tudatos begyújtása. Egy kicsit több bizalommal, egy kicsit kevesebb kétellyel és sokkal több jelenléttel. A kínai horoszkóp tranzit elemzésem szerint a Jang Tűz Kutya hónap intenzív, belső munkát igénylő időszak, ugyanakkor kiváló lehetőség az önkifejezésre és a lelkesítő célok megvalósítására. A Jang Tűz lobogó, kreatív és karizmatikus energiája új lendületet adhat mindannak, amit szenvedéllyel csinálunk. A Kutya stabil, megbízható földenergiája pedig segít átalakítani a belső tüzet kézzelfogható eredményekké.

Kínai horoszkóp október: sikereket hozhat a Jang Tűz Kutya hónap

Illusztráció: AI

Az év energiája, a Jin Fa Kígyó, spirituális, befelé figyelő minőséget hoz, ami felerősítheti az érzelmi hullámzásokat, a belső nyugtalanságot, feszültséget, látszólag indokolatlan ingerültséget is hozhat (a bátorság és a szenvedély mellett), ha nem figyelünk oda testünk és elménk jeleire. Ha a képletedben szerepel Kígyó, Kutya, Tigris, Majom, Sárkány, Kecske, Nyúl vagy Bivaly, különösen érdemes tudatosan kezelni ezt az időszakot. A Jang Tűz kimerítheti a tartalékokat, miközben túlzott aktivitásra sarkallhat. Ideje megtalálni a külső dinamizmus és a belső stabilitás közötti egyensúlyi pontot.

Munka, pénz, döntések a kínai horoszkóp tükrében

Kiváló lehetőséged lesz arra, hogy tudatosan és fegyelmezetten haladj a céljaid felé. A Jang Tűz energiája alkotásra, teremtésre sarkall, de ha nem vagy tisztában a belső motivációddal, könnyen átcsaphat álmodozásba vagy irreális vállalásokba. Továbbá fontos felismerni, hogy nem kell minden helyzetben a maximumot nyújtanod. Ez az időszak arról szól, hogy tartsd tiszteletben a határaidat, és csak olyan feladatokra mondj igent, amelyek belülről is táplálnak, inspirálnak. Ugyanakkor a Jang Tűz nemcsak motivál, hanem fel is szabadít, lehetőségünk van arra, hogy önazonosan képviseljük magunkat, merjük kimondani, megmutatni, amit eddig rejtegettünk, de ezzel az erővel a munka területén is vigyázni kell, mert a túl őszinte megnyilvánulás néha lehet sértő is.

Hasznos tipp: struktúrák átgondolása, tanulás, új rendszer bevezetése, kreatív projektek elkezdése, vezetői képességek kibontakoztatása

Kerülendő: felesleges konfliktusok, érzelmi túltöltöttség, irreális elvárások, türelmetlenség