Nagy dilemma: a négy fal között vagy a szabad ég alatt boldogabbak a házi kedvencek?

Kevés kérdés tud olyan indulatokat kiváltani az állattartók között, mint az, hogy a kedvenc bent vagy kint éljen. Van, aki szerint természetellenes a kutyát a lakásban tartani, mások pedig elképzelhetetlennek tartják, hogy a cica ne az ágy végében doromboljon elalváskor. A dilemmát pedig tovább fokozza, hogy nemcsak kutyákról és macskákról van szó: nyuszik, tengerimalacok, madarak, de még hüllők is élhetnek velünk, és mindegyik más igényekkel rendelkezik. Hol tehát a helyük valójában?

Titzl Vivien

Örök vita a gazdik között: Kint vagy bent? Bent aludjon a cicád az ágyban, vagy kint őrizze a komondor a házat? A válasz nem olyan egyszerű, mint gondolnád, mert minden állat más és más. A nemzetközi állatorvosi szervezetek szerint (WSAVA) a döntésnél nem a gazda kényelmét kell nézni, hanem azt, mire van szüksége az állatnak.

Kint vagy bent jobb a házi kedvencünknek?
Forrás: iStock

Vegyük például a macskákat: nekik a szabad kijárás maga a paradicsom. Felfedezés, vadászat, szabad mozgás – ám ezzel együtt jön a veszély is. A Catvets állásfoglalása szerint a kinti macskák sokkal nagyobb eséllyel lesznek baleset, fertőzés vagy mérgezés áldozatai. A szakértők ezért a biztonságos megoldásokat javasolják: kertbe épített kifutó, pórázos séta vagy úgynevezett „catio”. Ha viszont bent marad a cica, akkor bizony pótolni kell neki a külvilág izgalmait: kaparófa, játékok, búvóhelyek nélkül hamar unatkozni kezd.

A kutyáknál sem mindegy, mi a helyzet. A kert szuper, de önmagában kevés. A brit RSPCA figyelmeztet: a magára hagyott kinti kutya gyakran lesz szorongó, ideges vagy akár agresszív is. Nekik az igazi boldogságot a gazdival töltött közös séta, játék és társaság adja. Magyarul: ha a kutyát csak kiteszed az udvarra, azzal nem oldottál meg semmit.

Kint vagy bent jobb a házi kedvencünknek?

És mi a helyzet a többi kis kedvenccel? A nyulak, tengerimalacok, hörcsögök rendkívül érzékenyek a hőmérsékletre és a ragadozókra, ezért számukra a védett, beltéri elhelyezés vagy zárt kifutó az ideális. A hüllők pedig egészen más világot képviselnek: nekik stabil terráriumi környezet kell, ahol biztosítható a hő, a páratartalom és az UV-fény – kint egyszerűen lehetetlen lenne. A CDC külön kiemeli: a beltéri tartás higiéniai odafigyelést igényel, főleg ott, ahol kisgyermekek vagy idősek is élnek.

Egy biztos: a kinti élet több kockázattal jár. Paraziták, balesetek, betegségek – mind komoly veszélyforrás. A benti élet ezzel szemben nagyobb biztonságot ad, de a gazdára több feladat hárul, hiszen gondoskodnia kell arról, hogy az állat ne unatkozzon, és rendszeresen megkapja a szükséges orvosi ellátást.

A legfontosabb tehát: ismerd a kedvencedet! Gondoskodj neki menedékről, mozgásról, játékról, és soha ne hagyd magára hosszú időre, akár kint, akár bent van. A nemzetközi állatvédelmi ajánlások szerint csak akkor van jó helyen egy állat, ha az ő igényeihez igazodik az életmódja – és nem fordítva.

Erről megkérdeztük olvasóinkat is, akik tömérdek fotóval és kommenttel árasztották el Facebook-oldalunkat. A cikket IDE kattintva elolvashatják.

 

