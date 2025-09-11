Bent vagy kint alszik a kedvenc? – A veszprémiek válaszai mindent elárulnak (galéria)

szeptember 11., csütörtök

A Veol Facebook-oldalán feltett kérdés, miszerint „Nálatok bent vagy kint alszik a házi kedvenc?”, valóságos lavinát indított el. Több tucat kommentben osztották meg a veszprémiek a saját történeteiket, véleményüket, sőt, olykor vitájukat is arról, vajon hol van a legjobb helye a kutyáknak és cicáknak éjszakára.

Titzl Vivien

Kint vagy bent? Egy megosztó kérdés, amire most olvasóink válaszoltak. Sokan egyértelműen állították: a kedvencüknek bent a helye. „Az én kis jószágom bent alszik”, „Hát persze, hogy bent! Házőrző, miért őrizné a kertet?” – írták többen. Volt, aki humorral közelítette meg a témát: „A kérdés inkább az, hogy én hol alszom?” – jegyezte meg egy gazdi, akinek kutyája rendszeresen elfoglalja az ágyát. Mások arról számoltak be, hogy kedvencük saját fekhelyen kezdi az éjszakát, majd hajnalra átköltözik a gazdi mellé. A kommentek közt voltak macskák, kutyák, nyulak, hörcsögök, teknősök és még gabonasiklók is.

Forrás: olvasói fotó/veol/facebook

Akadtak, akik vegyes megoldást választottak. Egy hozzászóló szerint a komondorok kint őrzik a házat, míg a tacskó és a jack russel bent, fotelben pihennek. Volt, aki arról mesélt, hogy nagy testű kutyáját nem tudná bent elhelyezni, ezért az udvaron alszik, de máskor – például szilveszterkor, a tűzijáték miatt – mégis beengedi a házba. A cicák esetében a többség egyértelműen a benti alvást részesítette előnyben: sokan közvetlenül a gazdi mellett, az ágyban szundítanak.

A hozzászólásokból az is kiderült, hogy az állattartás nem csupán praktikum, hanem érzelem kérdése is. „Ők azért jöttek, hogy szeretve legyenek” – fogalmazta meg egy gazdi, aki öt kutyát és négy cicát nevel. Mások a szeretetet humorral ötvözték: „Mi az a kint alvás?” – kérdezte valaki nevető emojikkal kísérve.

Elárasztották Facebook oldalunkat az aranyos háziállatok

Fotók: Veol Facebook

Nem minden vélemény volt ennyire idilli. Akadtak hozzászólások, amelyek szigorúbb álláspontot képviseltek: „Az állatnak kint a helye!” – írta valaki határozottan, míg mások ezzel hevesen vitatkoztak, mondván, az állatok megérdemlik a meleg, szeretetteljes környezetet. Egy szomorú történet is előkerült: egy hozzászóló arról számolt be, hogy mérgezett falatok miatt több kedvencét is elveszítette. Ez a történet árnyékot vetett a vidám diskurzusra, és emlékeztetett rá, mennyire sérülékenyek a háziállatok.

A vita végül is egy dolgot világosan megmutatott: minden gazdi másképp éli meg az állattartást, de egy közös pont mindenképpen van: a szeretet. Legyen szó benti cicáról, kinti komondorról, vagy épp a gazdi ágyát elfoglaló, plüssökkel alvó kutyusról, az állatok helye minden családban különleges. A kérdésre tehát nincs egyetlen jó válasz – talán csak annyi, hogy ott a legjobb, ahol a gazdi és kedvence együtt a legboldogabb.

 

