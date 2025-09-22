szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

44 perce

Időutazás, amitől kiráz a hideg: így nézett ki a Bakony a múlt században (+ fotók)

Címkék#természet#Fortepán#múltidéző#bakony

A harmincas és negyvenes években a túrázás még nem jelentett kényelmes szabadidős programot. Egy kirándulás a Bakonyban lovaskocsival, vonattal és hosszú gyalogutakkal kezdődött, majd a természet szeszélyeivel, a patakok áradásával és a betyárlegendák baljós árnyaival folytatódott.

Sabjanics-Somlai Petra

A régi felvételek arról mesélnek, hogy egy kirándulás a Bakonyban régen sokkal inkább próbatétel volt, mint kellemes időtöltés. A hegyek között álló vadászházakban gyakran hetekre ott rekedtek a látogatók, a patakok megáradtak és elmosták az ösvényeket, a sziklák peremén pedig nem volt korlát, amely megvédte volna az óvatlanokat. A természet itt nem szolgált, hanem uralkodott, és aki belépett a rengetegbe, annak tisztelnie kellett a szabályait.

Kirándulás a Bakonyban régi erdei ösvényen
1943 - Kirándulás a Bakonyban: a patakokon gyakran gázolva kellett átkelni
Forrás: Fortepan/Lissák Tivadar

Kirándulás a Bakonyban a múlt árnyai között

A túrázók nem modern felszereléssel indultak útnak: egyszerű bakancs, kabát és néhány elemózsiával teli csomag volt mindenük. Sokak számára már az érkezés is kalandnak számított, hiszen vonattal vagy lovaskocsin jutottak el a Bakony szélére, és onnan gyalog vágtak neki a hegyeknek. A turistajelzések, korlátok és kiépített hidak hiányában minden útvonal próbára tette a kitartásukat.

Amikor a képek életre kelnek

Ezeket a pillanatokat ma is láthatjuk, hiszen a Fortepan archívuma megőrizte a Bakony múlt századi arcát. A képeken ugyanazok a hegyek, szurdokok és patakok köszönnek vissza, amelyeket ma is bejárhatunk - csak éppen más világ vette őket körül. A fotók egy lassabb, nehezebb, ugyanakkor izgalmasabb korszakot idéznek fel, amikor a természet még teljes erejével uralta a vidéket.

Legendák és félelmek a vadonban

A Bakony neve mindig is összefonódott a betyárvilággal. A hírhedt Sobri Jóska alakja máig él a néphagyományban, és a korabeli kirándulók sem tudtak szabadulni a legendák súlyától. Aki elindult a sűrű erdők közé, sokszor nemcsak a természet kiszámíthatatlanságától tartott, hanem attól is, hogy egyszer csak szembe találja magát a betyárok nyomával. A környék ma már turisztikai látványosságokkal várja a látogatókat, elég csak a cseszneki vár régi és új arcára gondolni.

 

Érdekesség - amit kevesen tudnak a régi túrákról

  • a Cuha-szurdokban nem voltak hidak, így a túrázók gyakran a vízben gázoltak át,
  • a Kab-hegyi vadászházat a turisták is használták, de a zord időjárás miatt sokan napokra ott ragadtak,
  • a Bakony patakjai hirtelen áradásokkal nehezítették a közlekedést, egész völgyeket zárva el,
  • a túrázás gyakran egyet jelentett a túléléssel - nem volt ritka, hogy a visszaút hosszabbra nyúlt a tervezettnél.

Mit jelent ma a Bakony?

Ma egy túra ezen a vidéken sokkal könnyebb és biztonságosabb, de a régi fotók és történetek arra emlékeztetnek, hogy a természet ereje mit sem változott. Egy bakonyi túra legendákkal és történetekkel ma is felidézi azt az érzést, amikor az ember aprónak érzi magát a sziklák, patakok és erdők hatalmasságai között - és talán éppen ez adja a hely igazi varázsát.

Ha kíváncsi vagy, hogyan nézett ki egy kirándulás a Bakonyban a ’30-as és ’40-es években, nézd meg a Fortepan archív fotóiból válogatott galériánkat. Ugyanazok az erdők, sziklák és patakok köszönnek vissza, amelyeket ma is bejárhatsz - csak egészen más hangulatban.

Időutazás a múltba - kirándulás a Bakonyban a Fortepan képein

Fotók: Fortepan

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu