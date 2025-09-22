Időutazás, amitől kiráz a hideg: így nézett ki a Bakony a múlt században (+ fotók)

A régi felvételek arról mesélnek, hogy egy kirándulás a Bakonyban régen sokkal inkább próbatétel volt, mint kellemes időtöltés. A hegyek között álló vadászházakban gyakran hetekre ott rekedtek a látogatók, a patakok megáradtak és elmosták az ösvényeket, a sziklák peremén pedig nem volt korlát, amely megvédte volna az óvatlanokat. A természet itt nem szolgált, hanem uralkodott, és aki belépett a rengetegbe, annak tisztelnie kellett a szabályait.

1943 - Kirándulás a Bakonyban: a patakokon gyakran gázolva kellett átkelni

Forrás: Fortepan/Lissák Tivadar

Kirándulás a Bakonyban a múlt árnyai között

A túrázók nem modern felszereléssel indultak útnak: egyszerű bakancs, kabát és néhány elemózsiával teli csomag volt mindenük. Sokak számára már az érkezés is kalandnak számított, hiszen vonattal vagy lovaskocsin jutottak el a Bakony szélére, és onnan gyalog vágtak neki a hegyeknek. A turistajelzések, korlátok és kiépített hidak hiányában minden útvonal próbára tette a kitartásukat.

Amikor a képek életre kelnek

Ezeket a pillanatokat ma is láthatjuk, hiszen a Fortepan archívuma megőrizte a Bakony múlt századi arcát. A képeken ugyanazok a hegyek, szurdokok és patakok köszönnek vissza, amelyeket ma is bejárhatunk - csak éppen más világ vette őket körül. A fotók egy lassabb, nehezebb, ugyanakkor izgalmasabb korszakot idéznek fel, amikor a természet még teljes erejével uralta a vidéket.

Legendák és félelmek a vadonban

A Bakony neve mindig is összefonódott a betyárvilággal. A hírhedt Sobri Jóska alakja máig él a néphagyományban, és a korabeli kirándulók sem tudtak szabadulni a legendák súlyától. Aki elindult a sűrű erdők közé, sokszor nemcsak a természet kiszámíthatatlanságától tartott, hanem attól is, hogy egyszer csak szembe találja magát a betyárok nyomával. A környék ma már turisztikai látványosságokkal várja a látogatókat, elég csak a cseszneki vár régi és új arcára gondolni.

Érdekesség - amit kevesen tudnak a régi túrákról a Cuha-szurdokban nem voltak hidak, így a túrázók gyakran a vízben gázoltak át,

a Kab-hegyi vadászházat a turisták is használták, de a zord időjárás miatt sokan napokra ott ragadtak,

a Bakony patakjai hirtelen áradásokkal nehezítették a közlekedést, egész völgyeket zárva el,

a túrázás gyakran egyet jelentett a túléléssel - nem volt ritka, hogy a visszaút hosszabbra nyúlt a tervezettnél.

Mit jelent ma a Bakony?

Ma egy túra ezen a vidéken sokkal könnyebb és biztonságosabb, de a régi fotók és történetek arra emlékeztetnek, hogy a természet ereje mit sem változott. Egy bakonyi túra legendákkal és történetekkel ma is felidézi azt az érzést, amikor az ember aprónak érzi magát a sziklák, patakok és erdők hatalmasságai között - és talán éppen ez adja a hely igazi varázsát.