1 órája
Időutazás, amitől kiráz a hideg: így nézett ki a Bakony a múlt században (+ fotók)
A harmincas és negyvenes években a túrázás még nem jelentett kényelmes szabadidős programot. Egy kirándulás a Bakonyban lovaskocsival, vonattal és hosszú gyalogutakkal kezdődött, majd a természet szeszélyeivel, a patakok áradásával és a betyárlegendák baljós árnyaival folytatódott.
A régi felvételek arról mesélnek, hogy egy kirándulás a Bakonyban régen sokkal inkább próbatétel volt, mint kellemes időtöltés. A hegyek között álló vadászházakban gyakran hetekre ott rekedtek a látogatók, a patakok megáradtak és elmosták az ösvényeket, a sziklák peremén pedig nem volt korlát, amely megvédte volna az óvatlanokat. A természet itt nem szolgált, hanem uralkodott, és aki belépett a rengetegbe, annak tisztelnie kellett a szabályait.
Kirándulás a Bakonyban a múlt árnyai között
A túrázók nem modern felszereléssel indultak útnak: egyszerű bakancs, kabát és néhány elemózsiával teli csomag volt mindenük. Sokak számára már az érkezés is kalandnak számított, hiszen vonattal vagy lovaskocsin jutottak el a Bakony szélére, és onnan gyalog vágtak neki a hegyeknek. A turistajelzések, korlátok és kiépített hidak hiányában minden útvonal próbára tette a kitartásukat.
Amikor a képek életre kelnek
Ezeket a pillanatokat ma is láthatjuk, hiszen a Fortepan archívuma megőrizte a Bakony múlt századi arcát. A képeken ugyanazok a hegyek, szurdokok és patakok köszönnek vissza, amelyeket ma is bejárhatunk - csak éppen más világ vette őket körül. A fotók egy lassabb, nehezebb, ugyanakkor izgalmasabb korszakot idéznek fel, amikor a természet még teljes erejével uralta a vidéket.
Legendák és félelmek a vadonban
A Bakony neve mindig is összefonódott a betyárvilággal. A hírhedt Sobri Jóska alakja máig él a néphagyományban, és a korabeli kirándulók sem tudtak szabadulni a legendák súlyától. Aki elindult a sűrű erdők közé, sokszor nemcsak a természet kiszámíthatatlanságától tartott, hanem attól is, hogy egyszer csak szembe találja magát a betyárok nyomával. A környék ma már turisztikai látványosságokkal várja a látogatókat, elég csak a cseszneki vár régi és új arcára gondolni.
Érdekesség - amit kevesen tudnak a régi túrákról
- a Cuha-szurdokban nem voltak hidak, így a túrázók gyakran a vízben gázoltak át,
- a Kab-hegyi vadászházat a turisták is használták, de a zord időjárás miatt sokan napokra ott ragadtak,
- a Bakony patakjai hirtelen áradásokkal nehezítették a közlekedést, egész völgyeket zárva el,
- a túrázás gyakran egyet jelentett a túléléssel - nem volt ritka, hogy a visszaút hosszabbra nyúlt a tervezettnél.
Mit jelent ma a Bakony?
Ma egy túra ezen a vidéken sokkal könnyebb és biztonságosabb, de a régi fotók és történetek arra emlékeztetnek, hogy a természet ereje mit sem változott. Egy bakonyi túra legendákkal és történetekkel ma is felidézi azt az érzést, amikor az ember aprónak érzi magát a sziklák, patakok és erdők hatalmasságai között - és talán éppen ez adja a hely igazi varázsát.
Ha kíváncsi vagy, hogyan nézett ki egy kirándulás a Bakonyban a ’30-as és ’40-es években, nézd meg a Fortepan archív fotóiból válogatott galériánkat. Ugyanazok az erdők, sziklák és patakok köszönnek vissza, amelyeket ma is bejárhatsz - csak egészen más hangulatban.
Időutazás a múltba - kirándulás a Bakonyban a Fortepan képeinFotók: Fortepan