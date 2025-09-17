1 órája
Kisfaludy-kilátó – a Balaton-felvidék drónperspektívából
A Balaton-felvidék dombjai között festői táj tárul a látogatók elé. A Kisfaludy-kilátó magasából most drónos felvételeken is felfedezhetjük a környék zöldjeit és hullámzó vonulatait.
A Balaton-felvidék egyik legszebb pontja, a Szigligeti vár közelében, festői környezetben található. A Kisfaludy-kilátó nevét Kisfaludy Sándorról kapta, aki gyakran merített ihletet a tó partvidékéből. A kilátóhoz vezető séta kellemes kirándulást kínál, és most megmutatjuk drón szemszögből kilátót.
A Kisfaludy-kilátó lenyűgöző panorámát kínál
Most azonban a látvány új dimenzióba kerül: a drón segítségével a Kisfaludy-kilátó és a környező táj magasból is megcsodálható. A felvételeken a dombok hullámzó vonulatai, az erdők zöldje és a kilátó eleganciája tárul elénk. A magasból látható perspektíva kiemeli a táj tágasságát és a kilátó jelentőségét a környezetében.
A drónos felvételek lehetővé teszik, hogy mindenki átélje a Balaton-felvidék nyugalmát és természetközeli szépségét, akár otthonról is. A kilátó környéke továbbra is ideális piknikezésre, rövid sétákra és fotózásra, de most a levegőből rögzített panoráma új élményt nyújt: a táj szinte „magától mozog”, és minden részlet látható a magasból.
