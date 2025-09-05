szeptember 5., péntek

46 perce

Már nem értek be a kórházba, az autóban jött világra Elizabet

Címkék#kismama#emlékezetes#mentő

Egy fiatal kismama számára emlékezetesen végződött a szülés: egy autóban hozta világra kislányát.

Farkas Réka

Hajnalban kezdődtek a fájásai egy fiatal, 40 hetes kismamának Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ezért aztán a kismama el is indult férjével a kórház felé, viszont útjuk rövidebbre sikerült, mint tervezték. 

Nem várt kalandba keveredett a kismama
 Nem várt kalandba keveredett a kismama
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Erre nem számított a kismama és férje

A kismamánál beindult a szülés az autóban, a rémült, de határozott apuka pedig félreállt és azonnal mentőt hívott, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Az újszülött nem várta meg a kórházi szülőszobát: az édesanya az autóban, néhány perc leforgása alatt hozta világra gyermekét, aki az Elizabet nevet kapta.

A szakemberek ellátták az anyát és az újszülöttet, majd mindkettejüket stabil állapotban szállították kórházba - írja az OMSZ.

 

