46 perce
Már nem értek be a kórházba, az autóban jött világra Elizabet
Egy fiatal kismama számára emlékezetesen végződött a szülés: egy autóban hozta világra kislányát.
Hajnalban kezdődtek a fájásai egy fiatal, 40 hetes kismamának Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ezért aztán a kismama el is indult férjével a kórház felé, viszont útjuk rövidebbre sikerült, mint tervezték.
Erre nem számított a kismama és férje
A kismamánál beindult a szülés az autóban, a rémült, de határozott apuka pedig félreállt és azonnal mentőt hívott, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Az újszülött nem várta meg a kórházi szülőszobát: az édesanya az autóban, néhány perc leforgása alatt hozta világra gyermekét, aki az Elizabet nevet kapta.
A szakemberek ellátták az anyát és az újszülöttet, majd mindkettejüket stabil állapotban szállították kórházba - írja az OMSZ.
