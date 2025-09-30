Köhögésből jeles

szeptember 30., kedd

Amint szeptember elsején becsöngetnek, az ország összes szülője tudja: két hét, és jön a valódi tanévnyitó, a köhögés, tüsszögés és orrfújás szimfóniája. A gyerekek tankönyvet cserélnek, uzsonnát osztanak, és persze vírusokat is lelkesen körbekínálnak, mintha házi feladat lenne.

Az orvosok várótermeiben ilyenkor jobban pörög a forgalom, mint egy plázában Black Friday-kor. A szülők a köhögés, a láz és egyéb tünetek miatt felváltva zsebkendőt, teát és lázmérőt osztogatnak otthon, miközben titokban reménykednek, hogy a pedagógus nem dől ki az első hónapban.

Az iskolakezdést mára köhögés és influenza kíséri
Forrás: wmn.hu

Ha szeptember, akkor köhögés

És ha egyszer valaki feltalálná a „házi feladat mellé kötelező védőoltás” csomagot, talán a szeptember nem a bacilusok, hanem végre a tényleges iskolakezdés hónapja lenne. Addig marad a szokásos repertoár: a matematika mellett kötelező tárgy a köhögés is.

 

