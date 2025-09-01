Már férfit is lehet bérelni ebben a dunántúli városban

Egy új kölcsönző szolgáltatás lehetőséget kínál arra, hogy különleges eseményekre férfi kísérőt bérelhessen bárki – írja a kisalfold.hu.

Nem mindennapi kölcsönző szolgáltatás: férfi kísérők várják a női vendégeket különféle programokra

Forrás: divany.hu

Nem mindennapi kölcsönző szolgáltatás

A Man4You szolgáltatás keretében több férfi kínálja szolgáltatásait, változó korosztályban, hogy vacsorához, színházhoz vagy vásárláshoz nyújtson társaságot. A kölcsönző szolgáltató biztosítja a teljes diszkréciót, miközben a hölgyek állják a fogyasztást, a kísérők pedig nem fizetnek sehol sem. A szolgáltatás nem ismerkedési céllal működik, hanem alkalmi társaságot nyújt különféle programokhoz. A célja, hogy reagáljon a társadalmi változásokra és azoknak kínáljon segítséget, akik gyorsan alkalmi társaságot keresnek különböző eseményekhez.

További érdekességek a témáról a Kisalföld oldalán.