szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfikölcsönzés

1 órája

Már férfit is lehet bérelni ebben a dunántúli városban

Címkék#alkalmi#szolgálatás#férfi#kölcsönző#program

Egyre népszerűbbek azok a kölcsönző szolgáltatások, amelyek társaságot kínálnak különleges programokra. A kölcsönző diszkréciót és rugalmasságot ígér vendégeinek.

Veol.hu

Egy új kölcsönző szolgáltatás lehetőséget kínál arra, hogy különleges eseményekre férfi kísérőt bérelhessen bárki – írja a kisalfold.hu.

Kölcsönző: férfi kísérők várják a női vendégeket különféle programokra. Forrás: divany.hu
Nem mindennapi kölcsönző szolgáltatás: férfi kísérők várják a női vendégeket különféle programokra
Forrás: divany.hu

Nem mindennapi kölcsönző szolgáltatás

A Man4You szolgáltatás keretében több férfi kínálja szolgáltatásait, változó korosztályban, hogy vacsorához, színházhoz vagy vásárláshoz nyújtson társaságot. A kölcsönző szolgáltató biztosítja a teljes diszkréciót, miközben a hölgyek állják a fogyasztást, a kísérők pedig nem fizetnek sehol sem. A szolgáltatás nem ismerkedési céllal működik, hanem alkalmi társaságot nyújt különféle programokhoz. A célja, hogy reagáljon a társadalmi változásokra és azoknak kínáljon segítséget, akik gyorsan alkalmi társaságot keresnek különböző eseményekhez.

További érdekességek a témáról a Kisalföld oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu