1 órája
Már férfit is lehet bérelni ebben a dunántúli városban
Egyre népszerűbbek azok a kölcsönző szolgáltatások, amelyek társaságot kínálnak különleges programokra. A kölcsönző diszkréciót és rugalmasságot ígér vendégeinek.
Egy új kölcsönző szolgáltatás lehetőséget kínál arra, hogy különleges eseményekre férfi kísérőt bérelhessen bárki – írja a kisalfold.hu.
Nem mindennapi kölcsönző szolgáltatás
A Man4You szolgáltatás keretében több férfi kínálja szolgáltatásait, változó korosztályban, hogy vacsorához, színházhoz vagy vásárláshoz nyújtson társaságot. A kölcsönző szolgáltató biztosítja a teljes diszkréciót, miközben a hölgyek állják a fogyasztást, a kísérők pedig nem fizetnek sehol sem. A szolgáltatás nem ismerkedési céllal működik, hanem alkalmi társaságot nyújt különféle programokhoz. A célja, hogy reagáljon a társadalmi változásokra és azoknak kínáljon segítséget, akik gyorsan alkalmi társaságot keresnek különböző eseményekhez.
