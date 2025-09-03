szeptember 3., szerda

50 perce

Parányi konténerház nagy telekkel, kedvező áron (+ képek)

Címkék#mobilház#használat#ház#otthon

Nagygyimót egyik csendes utcájában egy különleges ház hívja fel magára a figyelmet. A kisméretű, praktikus konténerház egyszerre kínál természetközeli nyugalmat és városi közelséget.

Veol.hu

Nagygyimót egyik nyugodt, fákkal szegélyezett utcájában 2022-ben készült egy egyszerű, mégis praktikus otthon. A kisméretű konténerház világos belső terekkel rendelkezik, villannyal és vízzel felszerelt, elektromos fűtéssel rendelkezik, így azonnal használatba vehető.

Ez a konténerház világos, jól felszerelt, és a természet közelségét élvező egyszerű otthont kínál Fotó: ingatlanbazar.hu
Ez a konténerház világos, jól felszerelt, és a természet közelségét élvező egyszerű otthont kínál
 Fotó: ingatlanbazar.hu

Konténerház: egyszerű és praktikus otthon

A vételár magában foglalja a házhoz tartozó 1427 négyzetméteres belterületi telket is. Bár a telek használata sokféle szabadtéri tevékenységet lehetővé tesz, a legfontosabb az, hogy a mobilház és a telek együtt 9 900 000 forintért elérhető, így egy kisebb költségvetésű, de saját házban gondolkodó lakónak kínál lehetőséget a természet lágy ölén Pápa közelségét, előnyeit is megtapasztalni.

Fotó: ingatlanbazar.hu
 Fotó: ingatlanbazar.hu

Ez a mobilház nem a luxusról, hanem az életszerű megoldásokról szól: kis méret, egyszerű kialakítás, mégis saját terület a szabadban, ráadásul a város sincs messze. Igazi kuriózum azoknak, akik szeretnék a nyugalmat a természetben, de a városi lét előnyeit sem akarják nélkülözni.

Fotó: ingatlanbazar.hu
 Fotó: ingatlanbazar.hu
Fotó: ingatlanbazar.hu
 Fotó: ingatlanbazar.hu

 

 

