Könyvbemutató, amely feltárja egy nemesi család hatszáz évének titkait Balatonfüreden

Egy különleges este várja az érdeklődőket Balatonfüreden. A könyvbemutató történelmi múltat idéz fel, tele veszteséggel és titkokkal.

Balogh Rebeka

Egyedülálló történelmi utazásra invitálják az érdeklődőket Balatonfüreden, ahol Tömpe Zoltán mérnök-közgazdász mutatja be A múlt elrablása – Egy 600 éves nemesi család Nagykárolyban című kötetét szeptember 10-én, szerdán 16.30 órakor az Arácsi Népház és Kiállítóházban. A könyvbemutató különleges alkalom lesz, amely a Tömpe család történetén keresztül tárja fel a múlt titkait – írta a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet.

Könyvbemutató lesz Balatonfüreden, ahol a Tömpe család hatszáz éves múltja kerül fókuszba.
Könyvbemutató Balatonfüreden: történetek a Tömpe családról

A kötet a szatmári Tömpe család életén keresztül mutatja be Magyarország, azon belül Szatmár vármegye és Nagykároly történetét a 14. századtól napjainkig. A szerző populációgenetikai módszerekkel kutatja a család ősi gyökereit, miközben felidézi a történelmi megpróbáltatásokat is.

A családot járványok és háborúk tizedelték, de mindig talpra álltak. A 20. század hozta azonban a legnagyobb veszteségeket: az első világháborúban a katonakorú férfiak négyötöde odaveszett, 1920-tól pedig a család idegen országban találta magát. A második világháború utáni kommunista nacionalizmus és a Ceaușescu-diktatúra végzetesen megtépázta a családot, amely egykor tekintélyes nemesi név volt Nagykárolyban, ma viszont már nem él Tömpe nevű férfi a városban és környékén.

A könyvbemutató részletei és a szervezők

A bemutatót a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet és Az 56-os Forradalom és Szabadságharc Emlékéért Alapítvány szervezi. Az esemény házigazdája Pintér Kornél, a szervezet országos elnöke lesz.

A könyv bemutató során a szerző előadást tart a kötet létrejöttéről és az általa feltárt történelmi összefüggésekről. A rendezvény különlegessége, hogy a könyv a helyszínen meg is vásárolható.

Balatonfüred kulturális életét egy olyan esemény gazdagítja, amely nemcsak a Tömpe-család történetét tárja fel, hanem történelmi tanulságokat is hordoz a jelen számára.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
