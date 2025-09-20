szeptember 20., szombat

„Ők is a hazát szolgálták”

35 perce

Ejtőernyős katonák történetei a múltból (galéria)

Címkék#ejtőernyős#Horváth Ferenc#katona#könyv

Ünnepi könyvbemutatót tartottak a Jókai Mór Városi Könyvtárban, ahol Horváth Ferenc nyugállományú honvédtiszt és katonai hagyományőrző harmadik könyvét ismertették meg az érdeklődőkkel. Az „Ők is a hazát szolgálták” című kötet a második világháborút megjárt pápai ejtőernyős katonák történeteit dolgozza fel.

Haraszti Gábor

A könyvbemutatón Kovács Zoltán, Pápa díszpolgára köszöntötte a szerzőt és az érdeklődőket. Mint fogalmazott, a két világháború történetei mind a nemzet, mind Pápa múltját meghatározták.

Könyvbemutató a Jókai Mór Városi Könyvtárban
Kovács Zoltán, Hermann István és Horváth Ferenc a könyvbemutatón 
Fotó: Haraszti Gábor

A könyvbemutatóra zsúfolásig megtelt a könyvtár előadóterme

– Hosszú évtizedekig azonban ezekről az emberekről nem lehetett beszélni, sorsuk feledésbe merült. Horváth Ferenc munkái ezt a hallgatást törik meg, és méltó emléket állítanak a katonáknak - tette hozzá Kovács Zoltán.

Az eseményen Hermann István, a könyvtár korábbi igazgatója beszélgetett a szerzővel. Mint hangsúlyozta, „Ezek a kötetek nem tudományos értekezések, hanem emberi sorsokat bemutató írások. Éppen ezért könnyen megszólítják az olvasót, és közel hozzák a háború hétköznapjait.

Egykori,  jelenlegi és leendő katonák is ott voltak a nézők között
Fotó: Haraszti Gábor

Horváth Ferenc elmondta, több mint húsz éve kezdte kutatni a pápai ejtőernyősök történetét:

– Amikor még éltek a veteránok, személyesen találkozhattam velük, megrázó élmény volt hallgatni őket, és akkor értettem meg, hogy ezek az emberek nem akartak hősök lenni. A háború tette őket azzá. Szeretném, ha a fiatalok is látnák: a katonák helytállása ma is példát mutat emberségből, tartásból és bajtársiasságból – húzta alá a szerző, aki eddigi három kötetében 52 katona történetét dolgozta fel, levéltári kutatások, interjúk és családi visszaemlékezések alapján. Bár hozzátette: egy könyv kiadása rendkívül költséges és időigényes, mégis bízik benne, hogy lesz folytatás.

Horváth Ferencnek ez már a harmadik kötete
Fotó: Haraszti Gábor

– Az elkészült történetek továbbra is szubjektív szemszögből mutatják be a személyeket, oly módon, hogy életük egy-egy pillanata illeszkedik a már ismert történelmi tényekhez. Tehát senki ne keressen tudományos utalásokat, lábjegyzeteket a könyvben, mert ez a műfaj nem erről szól. Ezt a könyvemet is elsősorban a fiataloknak ajánlom a hazafias honvédelmi nevelésük javára, szeretett hazánk, Magyarország volt katonáinak dicső példája megismertetésén keresztül. Emlékük és életük legyen példa a mai nemzedék számára – mondta Horváth Ferenc.

Emberi sorsok, történetek kerültek a kötetbe
Fotó: Haraszti Gábor

Ejtőernyős katonák történetei a múltból (Ejtőernyő-hajtogatás gyakorlata a pápai repülőtéren, 1940)

Fotók: Horváth József / Fortepan

 

 

