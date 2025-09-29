Könyvbemutató és egyházzenei koncert a Szent Mauríciusz Monostorban (galéria)

A Gellért-ünnep nem csak zenés áhítat és emlékezés Magyarország első szent püspökére, hanem találkozási lehetőség a magyar kereszténység gyökereivel, egymással, a középkor zenében őrzött szellemiségével.

A velencei származású Szent Gellért hét esztendőre visszavonult remeteségbe, Bakonybélbe, hogy életét az imádkozásnak, böjtölésnek és elmélkedésnek szentelhesse. Erre emlékezvén 2023 óta kerül megrendezésre, a program melyre mindig olasz földről hívnak egyházzenei előadókat.

A kötetet Hegyeshalmi László képzőművész mutatta be a közönségnek

Fotó: Lázár Valéria Anna/Napló

Az idei évben az 1986 óta tevékenykedő la Reverdie érkezett a kis bakonyi faluba. Az érdeklődők szeptember 27-én, szombaton este hat órakor lehettek fültanúi az áhítatnak a templomban. A műsor Toszkána, Aquileia és Velence középkori zenei hagyományaiból merített. A választás azért az alábbi régiókra esett, mert Szent Gellért útja hazánkba ezeken a helyeken vezetett át.

Műhelymunkákat tartott a 4 fős együttes a koncertet megelőző két napban, melyen közösen komponálták meg, a szombati eseményre az elhangzó dalokat. A közreműködésben részt vettek visszatérő és új egyház zenével foglalkozó énekesek, zenészek és a Bakonybéli Kórusakadémia hallgatói.