Gellért-ünnep

Könyvbemutató és egyházzenei koncert a Szent Mauríciusz Monostorban (galéria)

A szentek összekötnek: földet az Éggel, embert emberrel, vidéket távoli vidékekkel – Baán Izsák perjel gondolata.

Lázár Valéria Anna
Könyvbemutató és egyházzenei koncert a Szent Mauríciusz Monostorban (galéria)

A velencei származású Szent Gellért hét esztendőre visszavonult remeteségbe, Bakonybélbe

Fotó: Lázár Valéria Anna/Napló

A Gellért-ünnep nem csak zenés áhítat és emlékezés Magyarország első szent püspökére, hanem találkozási lehetőség a magyar kereszténység gyökereivel, egymással, a középkor zenében őrzött szellemiségével.

A velencei származású Szent Gellért hét esztendőre visszavonult remeteségbe, Bakonybélbe, hogy életét az imádkozásnak, böjtölésnek és elmélkedésnek szentelhesse. Erre emlékezvén 2023 óta kerül megrendezésre, a program melyre mindig olasz földről hívnak egyházzenei előadókat.

A kötetet Hegyeshalmi László képzőművész mutatta be a közönségnek
Fotó: Lázár Valéria Anna/Napló

Az idei évben az 1986 óta tevékenykedő la Reverdie érkezett a kis bakonyi faluba. Az érdeklődők szeptember 27-én, szombaton este hat órakor lehettek fültanúi az áhítatnak a templomban. A műsor Toszkána, Aquileia és Velence középkori zenei hagyományaiból merített. A választás azért az alábbi régiókra esett, mert Szent Gellért útja hazánkba ezeken a helyeken vezetett át.

Műhelymunkákat tartott a 4 fős együttes a koncertet megelőző két napban, melyen közösen komponálták meg, a szombati eseményre az elhangzó dalokat. A közreműködésben részt vettek visszatérő és új egyház zenével foglalkozó énekesek, zenészek és a Bakonybéli Kórusakadémia hallgatói.

Könyvbemutató és egyházzenei koncert Szent Mauríciusz Monostorban

Fotók: Lázár Valéria Anna/Napló

A programon a zene mellett a könyv is fontos szerepet kapott. A Csönd neked – Csend és szavak határán egy bencés monostorban című kötetet Hegyeshalmi László képzőművész mutatta be a közönségnek. A keménytáblás 144 oldalas olvasmányhoz a szöveget Hidas J. Zakariás OSBobl gyűjtötte, a fényképeket Oláh Gergely Máté készítette. Összesen 100 db fotó látható, melyből 25 fekete-fehér, 75 színes. Tájképek, emberek, állatok, épületek, minden, ami Bakonybél. Három nyelven, magyarul, olaszul és angolul olvashatjuk az idézeteket. A felhasznált szövegek között a Bakonybéli bencés szerzetesek gondolatai mellett, a Katolikus Egyház katekizmusa és a Pannonhalmi zsoltároskönyvben is elmélyedhetünk.

Arra a kérdésre, hogy az olvasóból milyen érzést válthat ki a könyv a fényképeket készítő Oláh Gergely a következőt válaszolta: 

Bakonybél egy kis sziget az ország közepén, szükségünk van arra, hogy belépjünk a csendbe és erre ez a legjobb hely.

 

