Urbex
2 órája
Egy szomorú sorsa jutott könyvtár (galéria)
A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon bepillantást enged az internethasználóknak a modern világba, ahol a könyveknek már nincs helye.
Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook
„Egy nagy múltú gyár műszaki könyvtára, ahol több ezer könyv várja, hogy egyszer valaki újra elolvassa őket” – írja a bejegyzéshez az urbex fotós. Szívszorító belegondolni, hogy az internet előtt ezek a könyvek milyen értéket képviseltek, ma pedig az a nagy szó, ha valaki könyvben néz utána valaminek és nem a neten.
Fájdalmas az elhagyatott könyvtárra nézni
A kommentelők közül sokan lesújtottságukat fejezték ki a magára hagyott könyvtár láttán:
- „Ezek a könyvek nagy értéket képviselnek. Nagy kár értük!"
- „Nagyon kár érte. Bele tudnám vetni magam. Imádok olvasni."
- „A lakosság már vagy nem olvas, vagy nem is tud igazán."
- „Így végzi a tudás. Senkinek sem kell, pedig ha egyszer az internet eltűnik, összeomlik, akkor sokan hoppon maradnak majd a látszólagos tudásukkal. Az írott szöveg és képek megmaradnak, de az interneten tárolt adatok....huss.... De jó lenne oda beszabadulni. A műszaki könyvek a mindenem, legyen az bármilyen régi is."
Egy szomorú sorsa jutott könyvtárFotók: Urbex
