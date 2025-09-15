Egy szomorú sorsa jutott könyvtár (galéria)

„Egy nagy múltú gyár műszaki könyvtára, ahol több ezer könyv várja, hogy egyszer valaki újra elolvassa őket” – írja a bejegyzéshez az urbex fotós. Szívszorító belegondolni, hogy az internet előtt ezek a könyvek milyen értéket képviseltek, ma pedig az a nagy szó, ha valaki könyvben néz utána valaminek és nem a neten.

A könyvtár egykor még értéket képviselt

Fotó: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Fájdalmas az elhagyatott könyvtárra nézni

A kommentelők közül sokan lesújtottságukat fejezték ki a magára hagyott könyvtár láttán: