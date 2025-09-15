szeptember 15., hétfő

Urbex

2 órája

Egy szomorú sorsa jutott könyvtár (galéria)

Címkék#urbex#gyár#könyvtár

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon bepillantást enged az internethasználóknak a modern világba, ahol a könyveknek már nincs helye.

Szilas Lilla
Egy szomorú sorsa jutott könyvtár (galéria)

Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

„Egy nagy múltú gyár műszaki könyvtára, ahol több ezer könyv várja, hogy egyszer valaki újra elolvassa őket” – írja a bejegyzéshez az urbex fotós. Szívszorító belegondolni, hogy az internet előtt ezek a könyvek milyen értéket képviseltek, ma pedig az a nagy szó, ha valaki könyvben néz utána valaminek és nem a neten. 

A könyvtár egykor még értéket képviselt Fotó: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook
A könyvtár egykor még értéket képviselt
Fotó: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Fájdalmas az elhagyatott könyvtárra nézni

A kommentelők közül sokan lesújtottságukat fejezték ki a magára hagyott könyvtár láttán:

  • „Ezek a könyvek nagy értéket képviselnek. Nagy kár értük!"
  • „Nagyon kár érte. Bele tudnám vetni magam. Imádok olvasni."
  • „A lakosság már vagy nem olvas, vagy nem is tud igazán."
  • „Így végzi a tudás. Senkinek sem kell, pedig ha egyszer az internet eltűnik, összeomlik, akkor sokan hoppon maradnak majd a látszólagos tudásukkal. Az írott szöveg és képek megmaradnak, de az interneten tárolt adatok....huss.... De jó lenne oda beszabadulni. A műszaki könyvek a mindenem, legyen az bármilyen régi is."

Egy szomorú sorsa jutott könyvtár

Fotók: Urbex

 

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
