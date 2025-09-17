1 órája
Mentősök a helyszínen segítették világra a koraszülött babát
Egy fiatal pár életének legizgalmasabb pillanata zajlott kedd hajnalban. A kismamának gyorsan kellett a segítség a mentősöktől, akik azonnal a helyszínre siettek és a koraszülés veszélyeit kezelve segítettek.
Kedd hajnalban is egy koraszülés történt, egy 30 év körüli, 39 hetes kismama fájásokkal kereste fel a mentőket Pest megyében. A szülés gyorsan haladt, így a család, a mentők gyors segítségét kérték. A helyszínre érkező egységek, köztük a Peter Cerny koraszülött-mentőegység, azonnal megkezdték a vizsgálatot és felmérték, hogy nincs idő a kórházba szállítani. Pár perc alatt az édesanya világra hozta harmadik gyermekét, aki Lana nevet kapott – írja az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook bejegyzése.
Koraszülés: miért fontos a gyors reagálás
A koraszülés a 37. hét előtt bekövetkező szülést jelenti, vagy ha a baba súlya 2500 gramm alatt van. A pesti esethez hasonlóan Magyarországon is történnek váratlan, gyors szülések, amikor a mentőszolgálat gyors reagálása döntő fontosságú.
2021. májusában egy Veszprém vármegyei édesanya negyedik gyermekét hozta világra otthonában. A szülés gyorsan zajlott, és az újszülött pillanatok alatt világra jött. Azonban a kislány hamar abbahagyta a sírást és nem lélegzett. Az édesanya azonnal segítséget kért, és a mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységet.
A helyszínre érkező mentősök megkezdték az életmentést, miközben a mentésirányító telefonon keresztül irányította őket. Az újszülött állapota nem javult, ezért további mentőegységeket, köztük a speciális koraszülött rohamkocsit is riasztották. A koraszülöttmentő egység szakemberei folytatták az újraélesztést és másfél órás megfeszített munkával sikerült stabilizálniuk a kislány állapotát.
Újszülött kislány életéért küzdöttek a mentők Veszprém megyébenHétfő hajnalban indult meg a szülés egy Veszprém megyei nőnél, pillanatok alatt világra is segítették az újszülöttet, ám a kislány hamar abbahagyta a sírást és már nem vett levegőt.
2023. október 14-én, szombaton délután Devecserben egy asszonyhoz mentőhelikoptert és mentőautót riasztottak, mivel hirtelen megindult a szülés. Az édesanya és a baba állapota stabil maradt és mindketten jól vannak. Az újszülöttet az ajkai kórházba szállították további ellátásra.
A mentőhelikopteres beavatkozásra azért volt szükség, mert a helyszínre történő gyors eljutás biztosítása érdekében a levegőből történő szállítás tűnt a leghatékonyabb megoldásnak. A mentőhelikopterek gyors reagálásának és a szakszerű ellátásnak köszönhetően az édesanya és a baba állapota stabil maradt, és mindketten jól vannak.
2025. júliusában egy várandós nő rosszul lett a füzesabonyi vasútállomáson, majd a mosdóba ment, ahol váratlanul megindult nála a szülés. A kismama ikreket várt és az első baba sajnos halva született. Az édesanya azonnal segítséget kért és egy ott dolgozó takarítónő, Eszter, azonnal a segítségére sietett. Eszter megkezdte az újszülött újraélesztését, ám minden igyekezete ellenére nem lehetett megmenteni a gyermek életét.
Közben már úton voltak a mentők: az édesanyát mentőautóval, míg a másik újszülöttet mentőhelikopterrel szállították a füzesabonyi kórházba. Az eset rávilágít arra, hogy a koraszüléshez kapcsolódó gyors orvosi beavatkozás életmentő lehet és a megfelelő eszközök és szakemberek rendelkezésre állása kulcsfontosságú a sikeres ellátásban.
Takarítónő segítette a világra az ikreket a vasútállomás mosdójában, egyiküket sajnos nem lehetett megmenteni
Ezek az esetek rávilágítanak, hogy a koraszüléshez kapcsolódó gyors orvosi beavatkozás életmentő.
- A koraszülés okai és kockázatai:
A koraszülés hátterében több tényező állhat: korábbi koraszülés, méh rendellenességek, dohányzás, alkoholfogyasztás, fertőzések és krónikus betegségek. A kockázati tényezők felismerése és a megelőző intézkedések kiemelten fontosak a várandósság alatt.
- A koraszülés megelőzése:
Rendszeres orvosi ellenőrzés, egészséges életmód, fertőzések kezelése és a krónikus betegségek megfelelő gondozása csökkentheti a koraszülés kockázatát. A cél, hogy minden baba biztonságosan jöhessen világra, és a szülők a megfelelő támogatást kapják.
Mindent a koraszülésről: Németh Zsolt szakértői válaszai (képgaléria)