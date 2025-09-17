szeptember 17., szerda

Szülési kockázatok

Mentősök a helyszínen segítették világra a koraszülött babát

Egy fiatal pár életének legizgalmasabb pillanata zajlott kedd hajnalban. A kismamának gyorsan kellett a segítség a mentősöktől, akik azonnal a helyszínre siettek és a koraszülés veszélyeit kezelve segítettek.

Balogh Rebeka

Kedd hajnalban is egy koraszülés történt, egy 30 év körüli, 39 hetes kismama fájásokkal kereste fel a mentőket Pest megyében. A szülés gyorsan haladt, így a család, a mentők gyors segítségét kérték. A helyszínre érkező egységek, köztük a Peter Cerny koraszülött-mentőegység, azonnal megkezdték a vizsgálatot és felmérték, hogy nincs idő a kórházba szállítani. Pár perc alatt az édesanya világra hozta harmadik gyermekét, aki Lana nevet kapott – írja az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook bejegyzése.

A koraszülés minden percben döntő. A gyors és szakszerű helyszíni beavatkozás növeli a baba és az édesanya túlélési esélyeit. Forrás: pexels
Koraszülés: miért fontos a gyors reagálás

A koraszülés a 37. hét előtt bekövetkező szülést jelenti, vagy ha a baba súlya 2500 gramm alatt van. A pesti esethez hasonlóan Magyarországon is történnek váratlan, gyors szülések, amikor a mentőszolgálat gyors reagálása döntő fontosságú.  

2021. májusában egy Veszprém vármegyei édesanya negyedik gyermekét hozta világra otthonában. A szülés gyorsan zajlott, és az újszülött pillanatok alatt világra jött. Azonban a kislány hamar abbahagyta a sírást és nem lélegzett. Az édesanya azonnal segítséget kért, és a mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységet.

A helyszínre érkező mentősök megkezdték az életmentést, miközben a mentésirányító telefonon keresztül irányította őket. Az újszülött állapota nem javult, ezért további mentőegységeket, köztük a speciális koraszülött rohamkocsit is riasztották. A koraszülöttmentő egység szakemberei folytatták az újraélesztést és másfél órás megfeszített munkával sikerült stabilizálniuk a kislány állapotát.

2023. október 14-én, szombaton délután Devecserben egy asszonyhoz mentőhelikoptert és mentőautót riasztottak, mivel hirtelen megindult a szülés. Az édesanya és a baba állapota stabil maradt és mindketten jól vannak. Az újszülöttet az ajkai kórházba szállították további ellátásra.

A mentőhelikopteres beavatkozásra azért volt szükség, mert a helyszínre történő gyors eljutás biztosítása érdekében a levegőből történő szállítás tűnt a leghatékonyabb megoldásnak. A mentőhelikopterek gyors reagálásának és a szakszerű ellátásnak köszönhetően az édesanya és a baba állapota stabil maradt, és mindketten jól vannak.

2025. júliusában egy várandós nő rosszul lett a füzesabonyi vasútállomáson, majd a mosdóba ment, ahol váratlanul megindult nála a szülés. A kismama ikreket várt és az első baba sajnos halva született. Az édesanya azonnal segítséget kért és egy ott dolgozó takarítónő, Eszter, azonnal a segítségére sietett. Eszter megkezdte az újszülött újraélesztését, ám minden igyekezete ellenére nem lehetett megmenteni a gyermek életét.

Közben már úton voltak a mentők: az édesanyát mentőautóval, míg a másik újszülöttet mentőhelikopterrel szállították a füzesabonyi kórházba. Az eset rávilágít arra, hogy a koraszüléshez kapcsolódó gyors orvosi beavatkozás életmentő lehet és a megfelelő eszközök és szakemberek rendelkezésre állása kulcsfontosságú a sikeres ellátásban.

Ezek az esetek rávilágítanak, hogy a koraszüléshez kapcsolódó gyors orvosi beavatkozás életmentő.

  • A koraszülés okai és kockázatai:
    A koraszülés hátterében több tényező állhat: korábbi koraszülés, méh rendellenességek, dohányzás, alkoholfogyasztás, fertőzések és krónikus betegségek. A kockázati tényezők felismerése és a megelőző intézkedések kiemelten fontosak a várandósság alatt.
  • A koraszülés megelőzése:
    Rendszeres orvosi ellenőrzés, egészséges életmód, fertőzések kezelése és a krónikus betegségek megfelelő gondozása csökkentheti a koraszülés kockázatát. A cél, hogy minden baba biztonságosan jöhessen világra, és a szülők a megfelelő támogatást kapják.

 

