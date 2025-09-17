Mentősök a helyszínen segítették világra a koraszülött babát

Kedd hajnalban is egy koraszülés történt, egy 30 év körüli, 39 hetes kismama fájásokkal kereste fel a mentőket Pest megyében. A szülés gyorsan haladt, így a család, a mentők gyors segítségét kérték. A helyszínre érkező egységek, köztük a Peter Cerny koraszülött-mentőegység, azonnal megkezdték a vizsgálatot és felmérték, hogy nincs idő a kórházba szállítani. Pár perc alatt az édesanya világra hozta harmadik gyermekét, aki Lana nevet kapott – írja az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook bejegyzése.

A koraszülés minden percben döntő. A gyors és szakszerű helyszíni beavatkozás növeli a baba és az édesanya túlélési esélyeit.

Forrás: pexels

Koraszülés: miért fontos a gyors reagálás

A koraszülés a 37. hét előtt bekövetkező szülést jelenti, vagy ha a baba súlya 2500 gramm alatt van. A pesti esethez hasonlóan Magyarországon is történnek váratlan, gyors szülések, amikor a mentőszolgálat gyors reagálása döntő fontosságú.

2021. májusában egy Veszprém vármegyei édesanya negyedik gyermekét hozta világra otthonában. A szülés gyorsan zajlott, és az újszülött pillanatok alatt világra jött. Azonban a kislány hamar abbahagyta a sírást és nem lélegzett. Az édesanya azonnal segítséget kért, és a mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységet.

A helyszínre érkező mentősök megkezdték az életmentést, miközben a mentésirányító telefonon keresztül irányította őket. Az újszülött állapota nem javult, ezért további mentőegységeket, köztük a speciális koraszülött rohamkocsit is riasztották. A koraszülöttmentő egység szakemberei folytatták az újraélesztést és másfél órás megfeszített munkával sikerült stabilizálniuk a kislány állapotát.