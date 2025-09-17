Ajkán már szeptemberben korcsolyázhatsz!

Az Ajkai Jégcsarnok 2025/2026-os szezonja elindult, és minden korcsolyázót szeretettel várnak a programokra. Az idei szezon első közönség korcsolya napja szeptember 20-án, szombaton este 19 órától kerül megrendezésre, érdemes időben érkezni és együtt élvezni az első csúszás örömét.

Az érdeklődők az első közönség korcsolya napon kipróbálhatják a jégpálya örömeit

Fotó: Ajka Jégcsarnok / Facebook

Az első korcsolya nap közeleg Ajkán

A nyitó nap különlegessége, hogy része lesz a 2025-ös Európai Mobilitási Hét eseményeinek, amelyet Ajka Város Önkormányzata szervez. A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatos közlekedésre, ezért ajánlott gyalog, kerékpárral vagy rollerrel érkezni a csúszáshoz. A program lehetőséget biztosít arra, hogy egyszerre sportoljunk és tudatosan gondolkodjunk a környezetünkről.

A csarnokban a korcsolyázás mindenki számára elérhető: a kezdők számára is biztosítanak korcsolyabérlési lehetőséget. A szervezők javasolják a réteges öltözködést és a kesztyű használatát, hogy a hideg ellenére is komfortosan élvezhető legyen a jég adta élmény. A kezdőknek igény esetén díjmentesen segédkeretet is biztosítanak. Aki pedig szívesen tanul a profiktól, ne hagyja ki szeptember 28-át, amikor az Ajkai Óriások edzői tartanak majd oktatást.