szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság

11 perce

13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivál Veszprémben

Címkék#rendezvény#VLFK#romantikus kórusfesztivál

A Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság (VLFK) 2025-ben immár 13. alkalommal rendezi meg a Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivált, amely csaknem 40 éves hagyományra tekint vissza.

Szilas Lilla

A Kollár Kálmán által megálmodott rendezvény 2023-ban éledt újra, és idén ismét gazdag programkínálattal várja a közönséget Veszprémben és környékén. A 13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivál nagykoncertjeinek a Pannon Egyetem ad otthont.

Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere; Dr. Sugár Péter, a VLFK elnöke és Varga Áron, a VLFK művészeti vezetője a 13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivál sajtótájékoztatóján
Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere; Dr. Sugár Péter, a VLFK elnöke és Varga Áron, a VLFK művészeti vezetője a 13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivál sajtótájékoztatóján
Fotó: Vámosi Patrik

A fesztivál küldetése a 19. századi romantikus kóruszene szélesebb körű megismertetése és a magyar kóruséletben való hangsúlyosabb jelenléte. Az első találkozót 1988-ban rendezték meg, amely később nemzetközi eseménnyé nőtte ki magát. A 11 évig szünetelő hagyományt 2016-ban, majd véglegesen 2023-ban élesztette újra a VLFK, Varga Áron művészeti vezetésével.

A 13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivál programja

A 9 napos fesztivál során 14 nyilvános esemény várja a közönséget. Október 4-én, 7-én és 8-án a belvárosban flashmobokra kerül sor: rövid, spontán zenei megszólalásokkal találkozhatnak a járókelők a Kossuth utcán, amelyek célja a közönség bevonása és a kórusmuzsika népszerűsítése. A Pannon Egyetem Aulájában október 10-én és 11-én nagykoncerteket rendeznek 19 órától. Az első estén „Veszprém bemutatkozik” címmel a város és környékének kórusai adnak ízelítőt, másnap pedig a vendégkórusok mutatkoznak be. Október 11-én délelőtt szabadtéri minikoncertek színesítik a programot az Óváros tér és a vár környékének hangulatos helyszínein, idegenvezetéssel kísérve, három vendégkórus közreműködésével. A fesztivál résztvevői október 12-én délelőtt öt különböző felekezet templomában szolgálnak, gazdagítva Veszprém vallási közösségeinek liturgikus életét. A rendezvény október 12-én 15 órakor a fesztiválzáró gálahangversennyel zárul, ahol egy 200 fős egyesített kórus előadásában hangzik el Rossini O salutaris hostia című műve, valamint Bánó Tamás Barnabás Nocturne című kompozíciójának ősbemutatója. A gálán fellép a közönségdíjas kórus is.

A fesztiválon Veszprémet a Paloznaki Kamarakórus, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság, annak Búzavirág Gyermekkara, valamint Veszprém Város Vegyeskara képviselik. Vendégként érkezik az olasz Coro Genzianella di Roncogno, a szlovén Vokalna Skupina BeleTinke, valamint a soproni Kórus Spontánusz.

A fesztivál fővédnöke, Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, miniszter, köszöntőjében hangsúlyozta: a rendezvény egyszerre hagyományőrző és innovatív kezdeményezés, amely a „zene nélkül nincs teljes ember” üzenetét közvetíti, erősítve Veszprém és térsége közösségi kohézióját.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu