13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivál Veszprémben

A Kollár Kálmán által megálmodott rendezvény 2023-ban éledt újra, és idén ismét gazdag programkínálattal várja a közönséget Veszprémben és környékén. A 13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivál nagykoncertjeinek a Pannon Egyetem ad otthont.

Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere; Dr. Sugár Péter, a VLFK elnöke és Varga Áron, a VLFK művészeti vezetője a 13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivál sajtótájékoztatóján

Fotó: Vámosi Patrik

A fesztivál küldetése a 19. századi romantikus kóruszene szélesebb körű megismertetése és a magyar kóruséletben való hangsúlyosabb jelenléte. Az első találkozót 1988-ban rendezték meg, amely később nemzetközi eseménnyé nőtte ki magát. A 11 évig szünetelő hagyományt 2016-ban, majd véglegesen 2023-ban élesztette újra a VLFK, Varga Áron művészeti vezetésével.

A 13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivál programja

A 9 napos fesztivál során 14 nyilvános esemény várja a közönséget. Október 4-én, 7-én és 8-án a belvárosban flashmobokra kerül sor: rövid, spontán zenei megszólalásokkal találkozhatnak a járókelők a Kossuth utcán, amelyek célja a közönség bevonása és a kórusmuzsika népszerűsítése. A Pannon Egyetem Aulájában október 10-én és 11-én nagykoncerteket rendeznek 19 órától. Az első estén „Veszprém bemutatkozik” címmel a város és környékének kórusai adnak ízelítőt, másnap pedig a vendégkórusok mutatkoznak be. Október 11-én délelőtt szabadtéri minikoncertek színesítik a programot az Óváros tér és a vár környékének hangulatos helyszínein, idegenvezetéssel kísérve, három vendégkórus közreműködésével. A fesztivál résztvevői október 12-én délelőtt öt különböző felekezet templomában szolgálnak, gazdagítva Veszprém vallási közösségeinek liturgikus életét. A rendezvény október 12-én 15 órakor a fesztiválzáró gálahangversennyel zárul, ahol egy 200 fős egyesített kórus előadásában hangzik el Rossini O salutaris hostia című műve, valamint Bánó Tamás Barnabás Nocturne című kompozíciójának ősbemutatója. A gálán fellép a közönségdíjas kórus is.

A fesztiválon Veszprémet a Paloznaki Kamarakórus, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság, annak Búzavirág Gyermekkara, valamint Veszprém Város Vegyeskara képviselik. Vendégként érkezik az olasz Coro Genzianella di Roncogno, a szlovén Vokalna Skupina BeleTinke, valamint a soproni Kórus Spontánusz.