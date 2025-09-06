szeptember 6., szombat

Polgár Tünde tanácsai 5.

1 órája

10-ből 8 menyasszony elrontja – te ne kövesd el ezt a hibát a koszorúslányokkal (videó)

Címkék#menyasszony#koszorúslány#ruha#dilemma

Az esküvő kétségkívül a menyasszony és a vőlegény nagy napja, ám nem szabad megfeledkezni a koszorúslányokról sem. Ők ugyanis nemcsak a szertartás és a fotók meghatározó szereplői, hanem azok is, akik a háttérben segítik, támogatják barátnőjüket, hogy az esemény valóban tökéletes legyen.

Titzl Vivien

Az egyik legnagyobb dilemmát a koszorúslányruha jelenti. Sok menyasszony hajlamos egyetlen fazon mellett dönteni, ám fontos szem előtt tartani, hogy nem minden testalkatra illik ugyanaz a szabás. Egy kényszeredetten viselt ruha hamar meglátszik a testtartáson, a fotókon és a hangulaton is. A legjobb megoldás, ha a menyasszony kijelöl egy színt és egy stílusirányt, de a konkrét fazont a koszorúslányokra bízza. Így mindenki komfortosan és csinosan érezheti magát, miközben megmarad az egységes összkép.

Így ronthatsz el mindent: a legnagyobb hibák koszorúslányruha választásnál
Így ronthatsz el mindent: a legnagyobb hibák koszorúslányruha választásnál
Illusztráció: pexels.com 

Tippek koszorúslányruha választáshoz, hogy elkerüljük a botrányokat

Őszinteség mindenekelőtt

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az őszinteség fontosságát. Ha a menyasszony olyan ruhát választ, amelyben a koszorúslány nem érzi jól magát, jobb erről nyíltan beszélni, mint később feszengve elveszni az esküvőn. Ugyanez igaz fordítva is: a koszorúslányoknak is vállalniuk kell, hogy alkalmazkodnak az eseményhez, és nem a saját ízlésük áll a középpontban. A közös cél az, hogy mindenki önazonosan, de harmóniában jelenjen meg.

@polgartundetippjei Eskükői etikett: koszorús lányok #polgártünde #etikett #esküvő #tudniillik ♬ eredeti hang - Polgár Tünde

A koszorúslány valódi feladata

Sokan gondolják, hogy a koszorúslányok „díszletként” vannak jelen, pedig ennél jóval többről van szó. Feladatuk, hogy a menyasszony válláról levegyenek néhány terhet: segítsenek az öltözködésben, figyeljenek az apró részletekre, támogassák barátnőjüket a stresszes pillanatokban és az ara bizalmas támaszaként állniuk mellette. Az ifjú pár nem a vendégek szórakoztatása miatt vannak a koszorúslányoknak erre is oda kell figyelni! 

Ünnep mindenkinek

Bár az esküvő napja elsősorban a menyasszonyról és a vőlegényről szól, akkor lesz igazán sikeres, ha minden résztvevő – köztük a koszorúslányok is – úgy érzi, ünneplő részese a nagy napnak. A harmónia és a jókedv ugyanis ragadós: ha mindenki jól érzi magát, az ifjú pár is felszabadultabban élheti meg élete egyik legfontosabb pillanatát.

 

 

