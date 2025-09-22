Kövér László: 2010-ben új korszak kezdődött a magyar nemzetpolitikában

Kövér László szerint a nemzeti kormány a külhoni magyarság számára egyszerre adott lelki erőt és anyagi támogatást a megmaradásért vívott demokratikus küzdelemben. Mint hangsúlyozta, 2010 óta olyan magyar állami vezetés működik, amely nemcsak erkölcsi, hanem tényleges politikai és anyagi támogatást is biztosít a határon túli magyar közösségek számára.

Kövér László Bécsben mondott beszédet a Kaláka Club 41. évfordulóján

Forrás: Filep István/MTI Fotószerkesztőség

Kövér László: Az elmúlt 15 év volt a legeredményesebb időszak a nemzetpolitikában

Kiemelte, korábban gyakran előfordult, hogy a mindenkori kormányzat közömbös, sőt ellenséges volt a külhoni magyarság iránt, így a jelenlegi másfél évtized valódi fordulatot hozott – írja cikkében a Magyar Nemzet. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett: Magyarországon immár 15 éve a józan ész képviselői adják a politikai többséget. Ha a jövő évi választásokon ezt a társadalmi erőt ismét megerősítik, akkor – szerinte – nemcsak Magyarország, hanem egész Európa megőrizheti magát otthonnak, nem pusztán lakóhelynek. Kövér László a Tisza pártról is beszélt nemrég a veol.hu-nak adott interjújában, 2025 júniusában azt mondta, olyan arcátlan, cinikus, beavatkozásoknak vagyunk az elszenvedői, amire 10-15 évvel ezelőtt még gondolni sem mertünk volna, hogy valaki olyan gátlástalanul próbálja manipulálni egy ország belső politikai viszonyait, mint ahogy ezt ma Brüsszelből megteszik.

Kövér László: A következő választás minden eddigihez képest nehezebb lesz.

Fotó: Haraszti Gábor/archív

- Jó példa erre a Tisza párt, mely egyre nyíltabban vállalja a brüsszeli érdekek képviseletét Magyarországon. Ez egy ügynökpárt. Magyarországon kívül találták ki, Magyarországon kívülről finanszírozzák, Magyarországon kívülről védik. Azt látom, hogy a következő választás minden eddigihez képest nehezebb lesz. A magyar embereknek érezniük kell, hogy itt nagyon nagy a tét, ekkora tétje a választásnak, mint amilyen jövő tavasszal lesz, még nem volt. Az forog ugyanis kockán, hogy Magyarország mint önálló állam ezer év után megmarad-e vagy sem – emelte ki a házelnök.