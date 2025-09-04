szeptember 4., csütörtök

Forint, infláció és jövőkép

1 órája

Kiszámíthatatlan világ, biztos kapaszkodók – üzenetek a veszprémi közgazdász-vándorgyűlésről (+galéria)

Címkék#Közgazdász Vándorgyűlés#infláció#stabilitás#erő#pannon egyetem#motor#szerep

A gazdasági bizonytalanság ma már mindennapjaink része, legyen szó inflációról, beruházásokról vagy a világgazdasági folyamatok hatásairól. Ezekre a kérdésekre kereste a választ a 63. Közgazdász-vándorgyűlés, amelyet idén Veszprémben rendeztek meg. A tanácskozáson jegybanki, kormányzati és szakmai szereplők osztották meg jövőképüket és megoldási javaslataikat.

Titzl Vivien

A világgazdaság új meghatározó ereje a kiszámíthatatlanság – hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 63. Közgazdász-vándorgyűlés nyitóbeszédében, Veszprémben. A jegybankelnök szerint a nagy gazdasági blokkok lassulása, a második világháború óta nem látott adósságszintek és a tartósan magas infláció olyan környezetet teremtettek, amelyben a pénzügyi stabilitás megőrzése a legfontosabb cél. Mint kiemelte, a forintárfolyam stabilizálódása már a beszerzési árakban is érezhető, ám a beruházások újraindítása nélkül nincs fenntartható növekedés. Ezt szolgálja az MNB minősített vállalati hitelprogramja, amely gyors és kedvező forrást biztosít a kkv-knak (a kis- és középvállalkozás rövidítése). Varga Mihály szerint a lakáspiac is élénkülőben van, de figyelmeztetett: ha a kínálat nem bővül kellő ütemben, az árnyomáshoz vezethet. Hangsúlyozta: a bizalom erősítése és az infláció letörése még nem lezárt küzdelem, hanem folytatódó feladat.

Varga Mihály a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen
Varga Mihály a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen 
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kiszámíthatatlanságra építette előadását Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, aki szerint az elmúlt négy év szinte állandó bizonytalanságban telt, minden hónap új kihívásokat hozott. A tárcavezető szerint ebben a közegben kell választ adnia a gazdaságpolitikának: a családok és a vállalkozások támogatásával, adócsökkentéssel és célzott programokkal. Példaként említette az Otthon Startot, amely szerinte gyorsan élénkíteni fogja a lakáspiacot, valamint az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet, amely a hazai cégek megerősítését szolgálja. Élesen bírálta az európai gazdaságpolitika logikáját, különösen az autóipari stratégiát, amely szerinte a kontinens gyártóit saját piacukról is kiszorítja. „A kínai gyártók védővámok mellett is tarolnak, miközben a németek lépései felérnek egy hazaárulással” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyarország ebből akár nyertesen is kijöhet.

Közgazdász-vándorgyűlés: infláció, beruházás és innováció a fókuszban

A szakmai szervezetek képviseletében Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke a rendezvény jelentőségét emelte ki. Mint mondta, a vándorgyűlés évtizedek óta a hazai közgazdász-társadalom egyik legfontosabb fóruma, ahol a szakma képviselői őszinte vitában ütköztethetik nézeteiket a gazdaságpolitika irányairól. Hangsúlyozta: az MKT célja, hogy hidat teremtsen a tudományos közgazdasági gondolkodás és a gyakorlati döntéshozatal között, és ebben a veszprémi rendezvény különösen fontos állomás.

A házigazda szerepében Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Beszédében arra emlékeztetett, hogy a város 2023-ban Európa Kulturális Fővárosaként bizonyította: képes hosszú távú programokat sikerre vinni. Hozzátette: a gazdasági és kulturális nyitottság egymást erősítik, Veszprém célja, hogy nemcsak kulturális, hanem gazdasági értelemben is a régió meghatározó központja maradjon.

63. Közgazdász-vándorgyűlés Veszprémben.

Az innováció szerepéről Birkner Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség új társelnöke és a Pannon Egyetemért Alapítvány elnöke beszélt. Felidézte, hogy a modellváltás óta a Pannon Egyetem forrásai két és félszeresére nőttek, ami lehetővé tette a versenyképesség jelentős javítását. „Az önálló vagyongazdálkodásnak köszönhetően szárnyalni kezdtünk” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy az egyetem nemcsak a tudományos életben, hanem a régió gazdasági fejlődésében is motor szerepet tölt be.

Végül Neumanné Virág Ildikó, az MKT Veszprém Megyei Szervezetének elnöke emlékeztetett arra, hogy a város kulturális sokszínűsége és közösségi ereje volt az alapja a sikernek, amely 2023-ban Európa Kulturális Fővárosává tette Veszprémet. Mint mondta, ez a kitartás és összefogás példa lehet a gazdasági élet szereplői számára is.

  • A veszprémi közgazdász-vándorgyűlés idei üzenete világos: a világgazdasági kiszámíthatatlanság közepette Magyarország számára a stabilitás, az innováció és a közösségi összefogás jelenthetnek biztos kapaszkodót.

 

